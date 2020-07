Rosno mlad glavni dirigent

24

jih komaj šteje.

Nedvomno čudežni deček klasične glasbe: pri komaj 24 letih je, nadarjeni Finec, postal glasbeni direktor znamenite Pariške filharmonije, položaj pa je nasledil od 20 let starejšega BritancaIn čeprav mnogi zazijajo ob njegovih rosnih letih, poučeni dobro vedo, da je Mäkelä​ talent brez primere, ki se je za dirigenta začel uriti že pri dvanajstih letih, čelo, ki je njegova prva ljubezen, pa ga je zasvojil že veliko prej. Prav z osupljivimi koncerti in neverjetnim smislom za klasično glasbo ter seveda položajem glavnega dirigenta v filharmoniji v Oslu je prepričal Francoze, da je prava izbira tudi zanje. Študiral je na znameniti Akademiji Sibelius v Helsinkih, že pri sedmih letih pa je imel debitantski nastop v finski Nacionalni operi; zelo zgodaj je spoznal, da je rojeni vodja, od dvanajstega leta tako dirigira vsak teden.V Oslu bo še naprej na vodilnem položaju, septembra 2022 pa bo prevzel še Pariško filharmonijo, kjer ga čislajo kot izjemno zrelega. Mäkelä​ bo, tako upajo mnogi, med poslušalce pritegnil tudi mlajše generacije; Finec poudarja, da imajo mladi težave s koncentracijo, a bi se vsekakor morali naučiti uživati brez buljenja v zaslon. Morda bo prav to izstopanje nekoč postalo trendovsko in se bo počasnejši tempo življenja s klasično glasbo vred priljubil tudi mladim, upa.Mäkelä​ žanje izjemno spoštovanje tudi med člani novega orkestra, ki se nadvse veselijo sodelovanja z njim; velja za izjemno natančnega in zahtevnega, obenem pa toplega in duhovitega, ugotavljajo. A največ pove z gestami, ne z besedami – kot pravi veliki dirigent.