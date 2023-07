Romantika se vrača: po več kot sto letih spet kopanje v Seni

Sprehajanje vzdolž reke Sene, ki se leno vije skozi Pariz, je nedvomno romantično. A tu se romantika tudi konča. Zaradi onesnaženosti vode, da ribe v njej še komaj preživijo, je plavanje v Seni namreč prepovedano že natanko eno stoletje, od leta 1923. A če bo šlo vse po načrtih, se bodo Parižani in milijoni turistov, ki se vsako leto zgrinjajo v francosko prestolnico, že poleti 2025 lahko v njej ohladili med poletno pripeko. Poteka namreč velikopotezni projekt čiščenja, vreden kar 1,4 milijarde evrov, s katerim želijo reko spremeniti v veliko mestno kopališče.

Ob onesnaženosti Sene je težava tudi gost rečni promet. FOTO: Flory/Getty Images

V Seni se je nekdaj lahko kopalo. Celo nekatera tekmovanja v vodnih športih so med poletnimi olimpijskimi igrami leta 1900 potekala kar na reki. In z novimi olimpijskimi igrami pred vrati želijo tamkajšnje oblasti Pariz spet spremeniti v mesto, v katerem je plavanje mogoče. O tem se je sicer govorilo že leta, v mestu pa so morali odločno preiti od besed k dejanjem, saj bo morala Sena že julija prihodnje leto, ko Pariz gosti poletne olimpijske igre, ustrezati standardom kopaliških voda. Na njej bo namreč olimpijski triatlon, pa tudi nekatera druga vodna tekmovanja. Še leto kasneje naj bi se Sena kot kopališče odprla tudi za vse druge.

Čiščenje Sene vključuje odstranjevanje hiš in bivalnih ladij, ki so jih ljudje spremenili v domove in iz katerih izlivajo odpadne vode v reko, pa tudi gradnjo precej boljše čistilne naprave. V gradnji so veliki bazeni, ki bodo preprečevali izlivanje odpadnih voda v reko med večjimi deževji.

Pariške oblasti so sicer izluščile pet lokacij mestnih kopališč, nekatere v mestu, nekatere na obrobju. Dvoje kopališč bo najverjetneje zraslo na bregovih obrečne promenade Parc Rives de Seine, ki je zaprta za promet. Eno naj bi bilo v središču mesta, kopališči pa sta v načrtu tudi pri pristanišču Bercy v 12. okraju in ob parku Bois du Boulogne v 16. okraju.