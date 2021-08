Romanje v Meko bo dovoljeno cepljenim tujim vernikom

Savdska Arabija je sporočila, da bodo od ponedeljka vstop v državo dovolili cepljenim tujim vernikom, ki se bodo želeli podati na umrah, to je romanje v Meko kadarkoli v letu. S tem naj bi kraljevina želela spodbuditi tudi gospodarstvo, potem ko je osrednje romanje hadž omejila le na 60.000 prebivalcev Savdske Arabije.



Skoraj 18 mesecev po zaprtju meje zaradi izbruha novega koronavirusa se tako Savdska Arabija odpira tudi za tiste tuje romarje, ki v kraljevini nimajo prebivališča. Savdska Arabija bo od ponedeljka postopoma sprejemala prošnje za umrah iz celega sveta, je poročala savdska tiskovna agencija SPA.



Romarji morajo biti cepljeni s cepivom, ki je dovoljeno v Savdski Arabiji, to so cepiva družb Pfizer, AstraZeneca, Moderna in Johnson & Johnson. Strinjati pa se morajo tudi, da bodo morda morali v karanteno. Trenutno ministrstvo za hadž še preučuje, koliko vernikov dnevno bi lahko opravilo romanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Umrah lahko verniki opravijo kadarkoli in običajno se ga letno udeleži več milijonov ljudi s celega sveta. Umrah pa ni enako kot hadž, eden od petih stebrov islama, ki ga morajo muslimani načeloma opraviti enkrat v svojem življenju.



Savdska Arabija je letos že drugo leto zapored zaradi pandemije covida-19 zelo okrnila hadž, udeležilo se ga je lahko le 60.000 cepljenih prebivalcev kraljevine. Podobno je veljalo, da se lahko umraha udeležijo le cepljeni prebivalci Savdske Arabije. Lani so

za nekaj časa celo prepovedali umrah, a so ga septembra znova dovolili v omejenem številu.



Romanje je tudi eden pomembnih virov zaslužka za kraljevino, letno naj bi jim to prineslo okoli 12 milijard dolarjev.

Savdska Arabija sicer že od začetka meseca vstop v državo dovoli tudi cepljenim tujim turistom.

Komentarji: