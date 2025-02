Rok za zmanjšanje izpustov zamudile skoraj vse države

Skoraj vse države so zamudile rok, ki so jim ga Združeni narodi (ZN) določili za predložitev novih ciljev za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida. Kot je razvidno iz baze podatkov svetovne organizacije, je od nekaj manj kot 200 podpisnic pariškega podnebnega sporazuma osvežene načrte pravočasno do danes predložilo le deset držav.

V skladu s pariškim podnebnim sporazumom naj bi vsaka država zagotovila bolj ambiciozno zmanjšanje izpustov do leta 2035 ter določila podroben načrt, kako to doseči.

Globalni izpusti ogljikovega dioksida naraščajo, vendar se morajo do konca desetletja skoraj prepoloviti, da bi omejili globalno segrevanje na ravni, dogovorjeni v okviru pariškega sporazuma.

Med zamudniki tudi Kitajska in Indija

Toda le peščica večjih onesnaževalk je pravočasno predložila izboljšane cilje, tega denimo niso storile Kitajska, Indija in tudi EU.

Po teh podatkih osveženih načrtov ni oddala večina držav članic skupine G20, edine izjeme so ZDA, Velika Britanija in Brazilija, ki bo novembra v Belemu gostila letošnjo podnebno konferenco ZN.

Obljuba ZDA je sicer v veliki meri simbolična, saj je bila podana, še preden je novi ameriški predsednik Donald Trump ukazal Washingtonu, da odstopi od pariškega sporazuma.

Na seznamu deseterice držav, ki so pravočasno oddale načrte, so še Združeni arabski emirati, Ekvador, Sveta Lucija, Nova Zelandija, Andora, Švica in Urugvaj.

Kazni niso predvidene

Za zamudo pri oddaji posodobljenih ciljev, uradno imenovanih nacionalno določeni prispevki, kazni niso predvidene. Naj pa bi veljali kot dokazilo, da vlade resno jemljejo grožnjo podnebnih sprememb.

Vodja ZN za podnebje Simon Stiell je prejšnji teden povedal, da bodo posodobljene načrte potrebovali najpozneje do septembra, da jih bo mogoče ustrezno oceniti pred podnebno konferenco COP30. Tiskovna predstavnica EU je napovedala, da namerava 27-članska povezava predložiti svoje osvežene cilje "precej pred" konferenco v Belemu.