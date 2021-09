Rojstni list ZDA na prodaj

Edina v zasebni lasti

Vsebuje tudi pismo prvega predsednika ZDA. FOTO: Twitter

234 let je star izvod ustave.

Po ocenah strokovnjakov bi lahko iztržila več kot petnajst milijonov evrov, dokončni odgovor pa bo podala dražba pri avkcijski hiši Sotheby's, ki bo prihodnji mesec. Izjemno redka kopija ustave ZDA, in to iz prvega natisa, že zdaj priteguje veliko pozornosti med gorečimi zbiratelji in domoljubi, na svetu je namreč le še 10 takšnih izvodov.Ta je edini še v zasebni lasti, pojasnjujejo strokovnjaki in pristavljajo, da je bila prva izdaja ustave natisnjena v 500 izvodih, prejeli pa so jih delegati takratne ustanovne konvencije in člani kontinentalnega kongresa; do danes jih je preživelo skupno le 11, nazadnje pa se je ustava znašla na dražbi leta 1988, ko je iztržila 165.000 dolarjev, kar bi znašalo 140.000 evrov. Izredno dragocen dokument, ki je postavil temelje sodobnih ZDA, je star 234 let in vsebuje šest strani, tudi seznam delegatov in pismo enega od ustanovnih očetov in prvega predsednika ZDAKot pojasnjujejo zgodovinarji, je bila ustava, ki ji domoljubi pravijo kar rojstni list ZDA, spisana že leta 1787 v Philadelphii, sprejeli so jo leto dni pozneje, veljati pa je začela 1789. Od takrat so jo dopolnili še 27-krat.Do zdaj je bila v lasti družine pokojnega, zasebnega zbiratelja ameriških zgodovinskih dokumentov in rokopisov, ki je ustavo kupil na dražbi 1988; kateremu delegatu je pripadala pred več kot dvema stoletjema, ni znano.Njegova vdovajo je sklenila prodati, izkupiček pa nameniti svoji dobrodelni organizaciji, ki spodbuja javno razumevanje demokracije. Na prodaj bo še približno 80 dokumentov, povezanih z ustavo in pravno ureditvijo ZDA, ki bodo do dražbe sredi novembra v New Yorku na ogled v Sothebyjevih galerijah v Los Angelesu, Chicagu in Dallasu.