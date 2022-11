Rojstni kraj kralja Arturja ogroža erozija

Gladina morja vse bolj narašča in ogroža kulturno ter zgodovinsko dediščino, vpijejo z Otoka, kjer trepetajo tudi za rojstni kraj kralja Arturja. Mitološkega kralja, kakopak, a te podrobnosti ni težko spregledati.

Spodjedanje je iz leta v leto izrazitejše. FOTO: Undefined Undefined/Getty Images

Usodo Tintagela v Cornwallu, ki izvira iz poznega rimskega obdobja, je namreč v 12. stoletju zapečatil kronist Geoffrey Monmouthski z zapisom, da je bil tam spočet in rojen legendarni kralj Artur, ki naj bi junaško branil Anglijo pred osvajalci.

Stroški enormni

Richard, grof Cornwallski, je morda ravno zaradi njegovega prepričanja v 13. stoletju v Tintagelu postavil grad, ki velja za eno največjih zgodovinskih znamenitosti Otoka, a je zadnja leta vse bolj ogrožena. Ostankom gradu namreč grozi, da bodo zdrsnili v morje, obalna erozija je zaradi podnebnih sprememb in grozeče gladine morja namreč vse izrazitejša.

Morje ogroža številne gradove ob angleški obali.

Dvorec, ki šteje že skoraj 800 let, vsako leto potrebuje zajetna denarna sredstva za sprotno popravilo škode, a stroški so iz leta v leto večji, skrbi pristojne pri spomeniškem varstvu, ki znova zbirajo denar za odpravo posledic vremenskih neprilik v zadnjem letu.

Erozija na izpostavljenem območju ni seveda nič novega, zgodovina pravi, da je že v 14. stoletju del gradu zgrmel v morje, toda posledice so zdaj veliko daljnosežnejše: nedavna škoda je namreč prizadela tudi razgledno točko in obalno pot, kar je velik udarec za turizem. Legenda o kralju Arturju, ki naj bi se v 6. stoletju bojeval proti Anglosasom, namreč vsako leto v Cornwall pritegne številne radovedneže, ogledi pa so zaradi pogostih poškodb klifa in gradu velikokrat onemogočeni.

S podobnimi težavami zaradi lege tik ob morju se spopada tudi znamenita tudorska trdnjava Bayard's Cove Fort v bližini Dartmoutha v Devonu, grad Hurst v Hampshiru, ki ga je postavil razvpiti Henrik VIII., pa je februarja 2021 izgubil velik del vzhodnega krila, potem ko je morje spodkopavalo njegove temelje.

800 let je star dvorec.

Varuhi otoške dediščine opozarjajo, da bo treba vse kulturne in zgodovinske bisere na ogroženih območjih pošteno utrditi in jih zavarovati tudi z morsko pregrado, če jih želijo ohraniti za prihodnje generacije, a sredstev, kot običajno, primanjkuje.