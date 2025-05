Rojen za papeža? Že v njegovem otroštvu so mnogi slutili, kaj se bo zgodilo (FOTO)

Papež Leon XIV, rojen kot Robert Prevost, je odraščal v predmestju Chicaga z bratoma Louisom in Johnom, že od malih nog pa je bilo njihovo življenje močno povezano z vero, oba starša sta bila namreč močno vpeta v lokalno cerkveno življenje.

Bratje so se pogosto šalili na račun Roberta in njegove ljubezni do vere, Louis in John se spominjata, da so sosedje pogosto napovedovali, da bo Robert nekega dne postal papež. Bratje so to sprva seveda jemali kot šalo, a se je izkazalo, da so imeli sosedje prav.

John Prevost FOTO: Zaslonski Posnetek, Abc News Live

»Vedno je imel neki ’sveti’ način, s katerim je počel reči. Ne znam pojasniti, ampak, saj veste, ko vidite in poslušate nekoga, pa se vam zdi, da bi lahko bil duhovnik, nato pa se izkaže, da tudi res je,« je dejal Louis v intervjuju za ameriške medije. Louis in John sta poudarila, da bi njuna starša, če bi bila še živa, občutila izjemen ponos ob Robertovi izvolitvi za papeža, hkrati pa bi bila tudi zaskrbljena zaradi velike odgovornosti, ki jo ta položaj prinaša.

Tudi brata Prevost sta Robertovo izvolitev sprejela z mešanimi občutki. Louis je trenutek, ko je videl svojega brata kot novega papeža, opisal kot »šok in strahospoštovanje«. Skrbi ga tudi, da morda ne bo več mogel pogosto govoriti z bratom, s katerim sta si sicer izredno blizu, saj bo ta zdaj zaseden z nalogami v Vatikanu.

Kljub izzivom, ki čakajo brate, pa sta Louis in John prepričana, da bo Robert uspešno opravljal svojo nalogo, saj je »človek ljudstva« in ima močno voljo služiti Bogu in vernikom.