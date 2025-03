Rodila otroka mladoletniku: škandal odnesel islandsko ministrico za otroške zadeve

Islandska ministrica za otroške zadeve Asthildur Loa Thorsdottir je konec tedna odstopila po razkritju, da je pred 36 leti rodila sina mladoletniku. V intervjuju za islandski časnik Visir je poudarila, da se je od tedaj veliko spremenilo in da bi zdaj ravnala drugače. Oseminpetdesetletna Thorsdottirjeva je priznala, da je kot 22-letnica začela zvezo s 15-letnikom v verski skupini, v kateri je delala kot svetovalka. Nato je rodila sina, ko je bila stara 23 let, njen fant pa 16.

Islandska premierka Kristrun Frostadottir zadeve sprva ni želela komentirati, ker da je resna in zelo osebna. Po poročanju Visirja pa je v petek dejala, da je potrditev zgodbe prejela šele večer prej, ko je ministrico poklicala v svojo pisarno. Novico o odnosu ministrice z mladoletnikom in njunem starševstvu je v četrtek zvečer prva objavila islandska tiskovna agencija RUV.

Nekdanja islandska ministrica namerava kljub odstopu ostati v parlamentu (zgoraj). FOTO: RUV

Po navedbah RUV sta odnos skrivala, še leto dni po rojstvu sina pa sta bila par. Ko je spoznala sedanjega moža, je oče pri pristojnem ministrstvu zahteval dostop do sina, a mu ga Thorsdottirjeva ni odobrila; od njega je zahtevala in nato 18 let prejemala preživnino.

Čeprav je starostna meja za privolitev v spolni odnos na Islandiji 15 let (v času njune zveze je bila 14 let), je spolni odnos z osebo, mlajšo od 18 let, nezakonit, če gre za učitelja ali mentorja te osebe. Najvišja zagrožena kazen za to kaznivo dejanje je tri leta zapora. Kljub odstopu z ministrskega položaja Thorsdottirjeva namerava ostati v poslanskih vrstah.