Rodila deseterčke

Ultrazvok je kazal osem srčnih utripov, a dva sta se uspešno skrivala vse do prihoda na svet: Južnoafričankise tako obeta vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, 37-letnico pa doma čakata še šestletna dvojčka.Zanosila je naravno, rodila pa pri 29 tednih s carskim rezom v porodnišnici v Pretorii. Mamica ter njenih sedem sinčkov in tri hčerke se počutijo dobro, je povedal ponosni očka, a bodo seveda potrebovali veliko počitka, privajanja in zasebnosti, da bodo lahko zaživeli v novem družinskem ritmu. Gosiame so zdravniki sprva naznanili, da bo rodila šest otrok, kar je bil seveda velik šok, saj je bila prepričana, da znova pričakuje dvojčke. Pozneje je ultrazvok razkril, da v resnici nosi osmerčke, deseterčki pa so šokirali tudi zdravniško osebje.Da so vsi zdravi, je tako rekoč pravi čudež, mamica pa je priznala, da je zadnje tedne nosečnosti trpela zaradi nespečnosti – pa ne zaradi neudobja, ampak skrbi. »Ali imajo dovolj prostora? Kaj pa če kateri ne preživi? Kaj če bodo med njimi siamski dvojčki in bodo povezani z glavami ali trebuhi? Zdravniki so me mirili, češ da se moja maternica širi in prilagaja otrokom, a jim nisem verjela. A bog je dobro poskrbel za vse,« je po čudežnem rojstvu povedala Gosiame, Teboho, ki je sicer brezposeln, pa še zaupal, da sta z ženo večino imen izbrala že pred porodom, a jih bosta za zdaj zadržala zase.Otroci bodo nekaj mesecev preživeli v inkubatorju, da si naberejo moči, potem pa se bodo doma pridružili materi, očetu in starejšima sorojencema. Zdravniki so olajšani, da sta nosečnost in porod minila brez zapletov. Gosiame je tako podrla rekord Malijke, ki je minuli mesec rodila devet otrok v Maroku. Pred tem je bila nosilka rekorda Američanka, ki je 2009. rodila osem otrok, a v nasprotju z Afričankama ni zanosila naravno, temveč z biomedicinsko pomočjo.