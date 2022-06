Robert Golob na zasedanju Nata, oglasila se je tudi Rusija (FOTO)

Voditelji članic zveze Nato so danes na vrhu v Madridu začeli tudi bolj vsebinske razprave. Dopoldne so govorili o nadaljnji pomoči Ukrajini ob spopadanju z rusko agresijo, obenem pa bodo Švedsko in Finsko povabili k članstvu v zavezništvu. Vrha se udeležuje tudi slovenski premier Robert Golob.

Vlada bo konkreten načrt o izpolnjevanju Natovih zavez glede proračunskih izdatkov za obrambo predvidoma pripravila v šestih mesecih, je danes ob prihodu na drugi dan zasedanja zveze Nato napovedal Golob.

Med vrhom Nata v Madridu pa se je oglasila tudi Rusija. Tamkajšnje oblasti so danes izjavile, da je vrh Nata v Madridu dokaz, da si zveza prizadeva omejiti Rusijo, ki jo vidi kot grožnjo zavezništvu. Hkrati so obsodile kandidaturo Finske in Švedske za vstop v Nato, češ da bo njun vstop destabiliziral regijo in ne bo prispeval k dodatni varnosti.

Rjabkov: To nima nobene zveze z resničnim življenjem

»Vrh v Madridu potrjuje in utrjuje politiko bloka, ki si prizadeva zadržati in omejiti in zadržati Rusijo,« je po navedbah ruskih tiskovnih agencij dejal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov. Poudaril je, da Rusija ve, kaj lahko pričakuje od vrha, in sicer, da bo sprejet nov strateški okvir, v katerem bo označena kot grožnja zavezništvu. »To nima nobene zveze z resničnim življenjem, saj je zavezništvo tisto, ki ogroža nas.« Obsodil je tudi širitev Nata, za katero meni, da bo destabilizirala regijo in ne bo prispevala k dodatni varnosti članic.