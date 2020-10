Riše za šalo, služi zares

Njegovo delo je izjemno cenjeno. FOTOGRAFIJI: Facebook

Nikoli se ni imel za nadarjenega risarja, a kot vemo, so meje med umetniki in tistimi, ki si to zgolj želijo postati, pogosto zabrisane. Zato niti ne preseneča odziv javnosti na mojstrovine, ki jih je na svojem profilu na facebooku objavilTa je povsem za šalo in niti najmanj zares objavil risbo svojega psa (ta se v podobi na papirju, roko na srce, ne bi mogel prepoznati) ter ponudil izdelek za dobrih 300 evrov. Sledil je šok, temu pa nepričakovana dobrodelna akcija.Začelo se je s pozitivno spodbudo: 38-letni Anglež je hotel svojega sina prepričati, da so ročno izdelane voščilnice mnogo pristnejše in zanimivejše od kupljenih, zato je za dober zgled sam narisal družinsko labradorko Narlo, njeno fotografijo pa ponosno predstavil javnosti na facebooku. In pripisal, da za sliko pričakuje okoli tristo evrov. Čez nekaj ur pa se je znašel v poplavi prošenj ljudi, ki so želeli, da v zameno za plačilo nariše tudi njihove ljubljenčke!Sredi koronakrize se je delo ponudilo kar samo od sebe, je zadovoljen nepremičninski agent, ki v zadnjih mesecih ni imel veliko posredniškega dela, zato je za svojo umetnost ustvaril poseben facebook profil, na katerem ponuja risarske stvaritve, ki so bolj kot ne karikature ali pa povsem spodleteli poskusi realističnega prikaza.Izbuljene oči, prevelike glave, nesorazmerno dolgi udi ... a nič ne de, Phil ima zdaj polne roke dela, zbrani denar, za zdaj ima že več kot 12.000 evrov, poroča CNN, pa bo namenil organizaciji za brezdomce, ki jo podpira že dolga leta, ustvarjal pa bo, dokler bodo ljudje pripravljeni plačati njegove storitve in dokler ga bo risanje zabavalo. Za zdaj je na čakalnem seznamu več kot tisoč strank, srčno upa, da bo lahko osrečil vse.