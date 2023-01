Šok za znanstvenike: blizu Madagaskarja našli 420 milijonov let staro ribo

V zahodnem Indijskem oceanu blizu obale Madagaskarja so ribiči našli živo fosilno ribo, ki je živela pred 420 milijoni let, pred dinozavri in je veljala za izumrlo. Ribo, imenovano coelacanth, je pravzaprav po naključju ponovno odkrila skupina južnoafriških lovcev na morske pse.

Po poročilu lokalnih medijev so do odkritja prišli ribiči, ki so v svojih lovskih ekspedicijah na morske pse uporabljali zabodne mreže. Visokotehnološke globokomorske mreže so uspele doseči območje, kjer se zbirajo celikanti, običajno približno 100 do 150 metrov pod gladino vode.

Pred dinozavri

Ta vrsta je živela še pred dinozavri in se ponovno pojavila po izumrtju leta 1938. Od takrat je to prvi primer, da so ribo našli živo. Uspeli so jo identificirati kot pripadnika vrste "Latimeria chalumnae" z osmimi plavutmi, velikim telesom in specifičnim vzorcem na luskah, poroča Slobodna Dalmacija.

Ribiči blizu Madagaskarja so našli 420 milijonov let staro ribo: »Mislili smo, da je izumrla, starejša je od dinozavrov!«

Pomorski znanstveniki zdaj pozivajo k strožjim ohranitvenim ukrepom za zaščito rib.

»Takšne zabodne mreže, ki se uporabljajo za lovljenje morskih psov, so razmeroma nova in bolj smrtonosna inovacija, ker so velike in jih je mogoče uporabiti v globoki vodi,« so zapisali raziskovalci v članku.

​