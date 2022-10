Riba kostnica je tehtala skoraj tri tone, novi izsledki osupljivi

Skoraj tri tone tehta najverjetnejša nova rekorderka med ribami kostnicami: odkrili so jo blizu otoka Faial v azorskem arhipelagu, predhodnico iz japonskih voda iz leta 1996 pa je prehitela za kar 400 kilogramov.

Veliko sončno ribo, vrsto mola, so odkrili decembra lani; že poginula je plavala na gladini, minulo leto pa so namenili proučevanju in analizam. Izsledke so strokovnjaki z atlantskega naravovarstvenega inštituta in azorske univerze objavili nedavno v znanstveni reviji Journal of Fish Biology ter postregli z zelo zanimivimi podatki.

21,5 tone tehta absolutni rekorder.

Denimo, njene mere so znašale 3,25 x 3,59 x 0,86 metra, spola pa ji niso opredelili, poroča ameriški CNN. Velike sončne ribe (Mola alexandrini) so kot vrsto priznali šele leta 2018, tehtajo pa kar dvakrat več kot oceanske sončne ribe (Mola mola). Poznamo sicer okoli 29.000 vrst kostnic, ki veljajo za najobsežnejšo in najbolj pisano skupino rib. Imajo čvrsto notranje ogrodje, ki je delno ali pa povsem koščeno.

Raziskovalci nadvse obžalujejo, da je bila riba ob odkritju že poginula, a je vsekakor dokaz, da so morja še vedno tako čista, da lahko v njih preživijo tudi predstavnice tako veličastnih vrst. Kljub temu opozarjajo na onesnaževanje, ki bo brez radikalnih ukrepov prizadelo vse več morskih bitij. Vzroka smrti ribe niso odkrili, so pa na prednjem delu kadavra odkrili sledove poškodbe in pa rdeče barve, očitno z ladje; ni jasno, ali je doživela udarec po smrti ali je bil zanjo usoden sam udarec.

Daleč najtežji od vseh je kitovec. FOTO: Indianoceanimagery/Getty Images

Najtežja vrsta ribe je kitovec (Rhincodon typus), rekorderja pa so odkrili 1949. v pakistanskih vodah. Njegova teža je znašala osupljive 21,5 tone.