Revolucija v umetni oploditvi: rojen prvi otrok s tremi DNK-ji

Po revolucionarnem medicinskem postopku umetne oploditve, s katero so omogočili prenos genskega materiala brez prenosa neozdravljivih dednih bolezni, se je v Veliki Britaniji rodil prvi otrok z genskim materialom treh ljudi.

Plod ima DNK matere in očeta ter majhno količino, okoli 37 genov, od darovalca.

To metodo so poimenovali »dojenčki s tremi starši«, čeprav več kot 99,8 odstotka otrokove DNK izvira iz biološke matere in očeta.

Nova metoda

Pri najnovejši metodi znanstveniki iz jajčeca matere odvzamejo vse vitalne dele DNK-ja, iz jajčeca darovalke pa mitohondrije. Iz tega ustvarijo zdravo jajčece, ki ga oplodijo z očetovo semensko tekočino. Spočeti otrok ima od 0,1 do 0,2 odstotka DNK-ja darovalke in vso genetsko kodo, kot so barva las in oči, matere in očeta.

Ljudje vse svoje mitohondrije podedujemo od svojih mater, zato lahko škodljive mutacije v mitohondrijskih baterijah prizadenejo vse rojene otroke. Za ženske z mitohondrijskimi težavami je naravno spočetje pogosto loterija, poroča Guardian.

Mitohondriji iz jajčeca darovalke

Mitohondriji so membranske strukture, ki služijo celičnemu dihanju in so v celicah glavni vir energije. Imajo svoj DNK, ki ne vpliva na lastnosti, kot je videz. Okvarjeni mitohondriji, ki jih otrok lahko podeduje samo po materi, lahko povzročijo okvare možganov, atrofijo mišic, odpoved srca in slepoto.

Znanstveniki so z novo metodo poskrbeli, da deček od matere ni podedoval genov za motnjo, imenovano Leighov sindrom.

Nekateri dojenčki se lahko rodijo zdravi, ker bodo podedovali le majhen del mutiranih mitohondrijev, drugi pa lahko razvijejo hude, napredujoče in pogosto smrtne bolezni, dodaja londonski dnevnik.

Raziskave so pokazale, da približno enega od 6000 dojenčkov prizadenejo mitohondrijske motnje.

Prvi otrok z genskim materialom staršem se je rodil že leta 2016. Deček se je rodil materi iz Jordanije.