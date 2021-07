Revolucija brez cigaretnega dima

Kmalu bodo na smetišču zgodovine. FOTO: Imgur

Tobačni velikan Philip Morris International bo v naslednjih desetih letih prenehal prodajati cigarete (ne le) v Veliki Britaniji, je pred dnevi razkril njihov šef.S to potezo bo po več kot stoletju na britanskih prodajnih policah padla zavesa nad tobačnimi izdelki, izginila pa bo tudi ikonična znamka Marlboro. Izvršni direktorja namreč dejal, da so tovrstni načrti del poglavitnih prizadevanj tega tobačnega podjetja, v načrtu je postopna opustitev tradicionalnega kajenja v Združenem kraljestvu.Vse tiste, ki pa želijo kaditi še naprej, bodo spodbujali, naj preidejo na sodobne alternative, kot so e-cigarete oziroma razni elektronski uparjalniki, ki veljajo nasploh za manj škodljive.»Želim si, da bi podjetje v vsakem primeru za seboj pustilo pozitivno sled,« je dejal Olczak. »Prepričan sem, da lahko v Združenem kraljestvu že čez deset let popolnoma opustite kajenje!«Na vprašanje, ali to pomeni, da bo Philip Morris v tem času čisto zares prenehal prodajati tradicionalne cigarete v Veliki Britaniji, je Olczak zlahka odgovoril: »Absolutno!« Dejal je še, da bo znamka Marlboro resnično izginila iz Velike Britanije. »Izginila bo.«S čim jo bodo nadomestili? »Najboljša izbira za vse potrošnike je, da prenehajo kaditi! Če tega ne bodo storili, je druga najboljša izbira, da jim dovolimo in omogočimo kar najboljšo ponudbo, s pomočjo katere bodo prešli na boljše alternative.«Britanska vlada je oblikovala podoben načrt, in sicer da bo do leta 2030 postala dežela brez kajenja, o čemer govorijo tudi vsa prizadevanja za zmanjšanje razširjenosti kajenja cigaret med različnimi starostnimi skupinami.