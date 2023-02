Restrikcije zaradi hudega pomanjkanja: kupijo lahko največ po tri paradižnike, kumare in paprike

Največ tri paradižnike, tri paprike in tri kumare. To je omejitev na posameznega potrošnika, ki so jo zaradi soočanja s pomanjkanjem sadja in zelenjave uvedli v trgovinah Tesca v Veliki Britaniji.

Omenjeni trgovec še zdaleč ni edini, ki je to storil. Med njimi so Asda (omejili so že, ali pa to še napovedujejo, prodajo paradižnika, paprike, zelene solate in brokolija, tudi cvetače in malin; vsak lahko kupi največ tri izdelke), Morrisons (paradižnik, kumara, zelena solata in paprika, vsak lahko odnese največ dva kosa) in Aldi (največ tri paradižnike, paprike in kumare).

Pozimi v Združeno kraljestvo uvozijo okoli 95 odstotkov paradižnika in 90 odstotkov zelene solate, večinoma iz Španije in severne Afrike.

Nihče jih ni poslušal

Proizvajalci za to krivijo vlado, ki da so jo opozarjali: »Če nas ne podprete pozimi, boste imeli prazne police.« Opozorila so bila preslišana, pravi Philip Pearson iz podjetja, ki na Otoku pridela največ paradižnika: »Vlada ni poslušala. Potrošniki niso poslušali. Nihče ni poslušal.« In zdaj so obtičali z omejitvami, ponekod tudi s praznimi policami.

Prazne police v trgovini. FOTO: Jackie Cinnamond, Reuters

Minette Batters, predsednica kmetijskega združenja NFU, pričakuje, da bo proizvodnja paradižnika in kumar padla na najnižjo raven od začetka spremljanja cen.

Nočejo plačati poštene cene

Eden od kmetov je pojasnil, da so za prazne police krive naraščajoče cene proizvodnje, medtem ko trgovci in tisti, ki oskrbujejo trgovce, ne želijo plačati celotne cene proizvodnje. Izpostavlja podražitev plina in goriva: »Trenutno, zunaj sezone, si ne moreš privoščiti ogrevanja za rastlinjak, v katerem gojiš zelenjavo.« Zato poudarja, da cena preprosto ni poštena.

Zadeve so šle tako daleč, da nekdo prek spleta prodaja paket šestih paradižnikov za 500 funtov.