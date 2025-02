Resno zdravstveno stanje: priprave na morebitni pogreb papeža Frančiška že v teku, to kaže krvna slika

Papež Frančišek je svojim najbližjim sodelavcem zaupal, da morda ne bo preživel pljučnice, saj je njegovo zdravstveno stanje »zapleteno«. 88-letni papež, ki so ga v petek odpeljali v bolnišnico Gemelli v Rimu, ima po navedbah Vatikana pljučnico na obeh pljučih.

Italijanska premierka pri papežu Italijanska premierka Giorgia Meloni je danes v rimski bolnišnici Gemelli obiskala papeža Frančiška, ki se tam zdravi zaradi pljučnice. »Zelo sem vesela, da je bil pozoren in odziven. Kot vedno sva se šalila. Ni izgubil svojega pregovornega smisla za humor,« je po obisku 88-letnega papeža dejala premierka, ki se je od prevzema položaja oktobra leta 2022 z njim že večkrat srečala. Iz njenega urada so še sporočili, da je papežu prenesla želje svoje vlade in vse Italije za hitro okrevanje.

Vatikan je sporočil, da je nadaljnje slikanje pljuč pokazalo razvoj dvostranske pljučnice, zaradi česar je papež potreboval dodatno terapijo z zdravili. Poleg tega naj bi imel tudi astmatični bronhitis, zato prejema kortikosteroidne antibiotike.

Papeževa krvna slika kaže na rahlo izboljšanje

Zdravstveno stanje papeža Frančiška je stabilno, njegova krvna slika pa kaže na rahlo izboljšanje, je danes sporočil Vatikan. »Klinično stanje svetega očeta je stabilno. Krvni testi, ki jih je pregledalo zdravstveno osebje, kažejo rahlo izboljšanje, zlasti pri vnetnih kazalnikih,« so še sporočili. Dodali so še, da se je papež po zajtrku posvetil delu s svojimi najtesnejšimi sodelavci.

Priprave na nasledstvo in govorice o pogrebu

Papež naj bi se medtem začel pripravljati na svoj zapuščino in prihodnjega naslednika. Po poročanju švicarskega tabloida Blick in britanskega Daily Maila naj bi Švicarska garda, ki varuje papeža, že vadila njegov pogreb, saj naj bi bili vojaki pod strogim nadzorom in »pripravljeni na papeževo smrt«.

Po navedbah virov pri Politicu naj bi papež v zasebnih pogovorih dejal, da dvomi, da bo tokrat okreval. Poleg tega je bil v nedeljo zelo razburjen, ko mu zdravniki niso dovolili, da bi opravil tradicionalno opoldansko molitev Angelus.

Zaradi vse slabšega zdravja v zadnjih mesecih je papež pospešil zaključevanje pomembnih projektov in določil ključne osebe na pomembne položaje. Medtem pa je visoki predstavnik Vatikana opozoril: »Morda ne bo umrl zdaj, a neizogibno je, da se bo to zgodilo. Star je 88 let, ima težave s pljuči in vsi smo umrljivi,« poroča Hindustan Times.