Resno opozorilo vsej Evropi: Možne so kaotične korekcije cen nepremičnin

Mednarodni denarni sklad(IMF) je v zadnjih regionalnih gospodarskih obetih za Evropo navedel, da na nekaterih evropskih nepremičninskih trgih že poteka korekcija cen navzdol, vendar pa bi se lahko njihov padec pospešil, saj centralne banke še zvišujejo obrestne mere.

»Neurejene korekcije na nepremičninskih trgih bi se lahko zgodile tudi, če bi se izognili širšim finančnim težavam. Korekcija na nepremičninskih trgih že poteka v nekaterih evropskih državah, na primer na Češkem, Danskem, pa tudi na Švedskem, kjer stanovanjske nepremičnine cene v letu 2022. upadejo za več kot šest odstotkov,« ugotavlja MMF.

»Padec cen nepremičnin bi se lahko pospešil, če bi trgi vplivali na inflacijska tveganja in bi se finančni pogoji zaostrili bolj, kot je bilo pričakovano. Tovrsten padec cen bi imel negativne učinke na bilance gospodinjstev in bank,« dodajajo.

Podatki evropskega statističnega urada Eurostat prvič po letu 2015 kažejo padec cen stanovanjskih nepremičnin. Cene stanovanjskih nepremičnin v EU so v četrtem četrtletju 2022 v primerjavi s predhodnimi tremi meseci padle za 1,5 odstotka. »Splošne težave s cenami stanovanjskih nepremičnin so prisotne na vseh področjih, ne samo v visoko zadolženih državah, in jih je treba reševati z nadzorom. Treba jih je reševati s stresnimi testi, treba jih je zelo skrbno spremljati,« je dejal Alfred Kammer, direktor evropskega oddelka IMF za CNBC.

Evropske centralne banke pozivajo k nadaljnjemu zvišanju obrestnih mer

Mednarodni denarni sklad je ob tem pozval evropske centralne banke, naj z zviševanjem obrestnih mer »ubijejo inflacijsko zver«. Zaradi manjše gospodarske rasti in inflacije ter težav nekaterih večjih svetovnih bank se namreč v javnosti vedno bolj ugiba, ali bodo centralne banke dvige ustavile.

»To zver morate ubiti,« je banke ob tem pozval Kammer. Kot je opozoril, je zgodovina polna primerov, ko so oblikovalci politik prekinili zviševanje obrestnih mer, nato pa morali še enkrat poskusiti znižati inflacijo, kar je gospodarstvu povzročilo ogromno težav.