Resnično izjemna najdba: v morju so našli 500 let star žafran

Slovita srednjeveška ladja Gribshund, ki je bila v lasti danskega in norveškega kralja Hansa, leta 1495 pa je potonila ob obali pri Ronnebyju, je od šestdesetih let, ko so jo odkrili športni potapljači, predmet znanstvenih raziskav. Občasna izkopavanja vsakokrat znova presenetijo z zanimivim odkritjem, ki še dodatno osvetli življenje na območju Skandinavije v srednjem veku.

Nekatere začimbe bi lahko prihajale iz Indonezije.

Pred kratkim pa je ladja poskrbela za še posebno interesantno najdbo, v mulju zakopane začimbe, ki povedo marsikaj o okusu in razgledanosti skandinavskih veljakov pred več kot 500 leti. Ohranjene naj bi bile naravnost odlično, za kar gre zasluga morju, v katerem so potonile. »Baltik je čuden – ima nizko vsebnost kisika, nizko temperaturo, nizko slanost, zato je tako veliko organskih stvari dobro ohranjenih, bolje kot v svetovnem oceanskem sistemu,« je razložil vodja izkopavanja Brendan Foley, arheološki znanstvenik z univerze v Lundu. Njegov kolega Mikael Larsson je potrdil, da gre za resnično izjemno najdbo.

»To je edini arheološki kontekst, v katerem smo našli žafran. Zato je zelo edinstven in zelo poseben,« je dejal.

Tudi zdravilne rastline

Žafran pa ni bil edina odkrita začimba. Srednjeveški sladokusci so hrano, kot kaže, radi oplemenitili z ingverjem in poprom, privoščili pa so si tudi mandlje. Nekatere začimbe zelo verjetno prihajajo celo iz daljne Indonezije, kar pomeni, da je kralj Hans s tamkajšnjimi oblastmi vzpostavil trgovsko mrežo.

40 rastlinskih vrst so našli v mulju.

Med odkritimi dobrotami so bili tudi posušene robide, maline, grozdje in lan – ti so bili v srednjeveškem času vredni pravo bogastvo, kar je še dodatno potrdilo izjemno premožnost in vpliv kralja Hansa v njegovem času. Med ostanki so našli tudi črni zobnik, neužitno rastlino, ki se uporablja v medicinske namene. Vsega skupaj so raziskovalci odkrili 3097 rastlinskih ostankov 40 rastlinskih vrst, med njimi prevladujejo začimbe.