Resne grožnje Putinovega veleposlanika: Imamo ogromne vire in še nismo začeli resno ukrepati

Ruski veleposlanik v Londonu Andrej Kelin je dal velik intervju o razmerah v Ukrajini in zatrdil, da si njegova država želi miru, a je tudi pripravljena storiti vse, da vojne ne izgubi.

Ko mu je novinar BBC omenil vojne zločine, vključno z napadom na porodnišnico v Mariupolu, in vpraša, zakaj Kelin noče biti iskren o tem, kar se je zgodilo, je povedal, da vojna v Donbasu traja že od leta 2014 in da je zločine zakrivila ukrajinska vojska.

»Samo branimo območje pod našim nadzorom in pomagamo tamkajšnjemu ruskemu ljudstvu,« je dejal in dodal: »Želimo mir. Ne želimo nobene grožnje Rusiji iz Ukrajine, to je glavna stvar.«

Rusija je 16-krat večja od Ukrajine. Imamo ogromne vire in še nismo začeli resno ukrepati

Kot je znano, se na Zahodu veliko govori, da Rusija zaradi pomoči, ki jo prejema Ukrajina, ne more dobiti vojne, a Kelin to stališče zavrača. »Velika napaka je misliti, da bo Ukrajina zmagala. Rusija je 16-krat večja od Ukrajine. Imamo ogromne vire in še nismo začeli resno ukrepati,« je zagrozil. Poudaril je, da je Rusija pripravljena jutri skleniti mir, če se bo Ukrajina pripravljena pogajati, a meni, da za to ni predpogojev.

Lavrov: Zahod se igra z ognjem

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je danes posvaril, da se zahodne države z oblikovanjem načrtov o dobavi bojnih letal F-16 ameriške izdelave Ukrajini »igrajo z ognjem«. To je označil za »nesprejemljivo stopnjevanje« konflikta.