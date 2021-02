Rešili večino kitov

Indonezijske kite bodo ob oseki pokopali.

V minulih petnajstih letih so kiti tam nasedli že najmanj desetkrat, včeraj pa je na Novi Zelandiji znova potekala intenzivna reševalna akcija. Več deset mrkih pliskavk, po nekaterih podatkih jih je bilo skoraj 50, je nasedlo v 26 kilometrov dolgem peščenem zalivu Farewell Spit na Južnem otoku, rešitve jih ni dočakalo devet.V akciji je sodelovalo več kot 60 reševalcev in prostovoljcev, ki so bili bitko s časom in kite poskušali spraviti nazaj v globoko vodo; večini je uspelo odplavati do približno 80 metrov od obale, a se utegne zgoditi, da znova nasedejo, zato bodo še naprej preverjali njihovo gibanje. Tokrat naj bi imele živali po večini kar veliko srečo, saj so preživele skoraj vse, in to brez poškodb, seveda tudi po zaslugi številnih dobrih ljudi, ki so pliskavke vztrajno hladili in jih močili.Mnogo manj uspešni pa so bili reševalci na indonezijskem otoku Madura, kjer so jih iz jate 45 nasedlih pliskavk rešili le tri. Akcija je potekala ves konec minulega tedna; številne kite jim je sicer uspelo potisniti nazaj v morje, a so se vrnili. Najverjetneje je šlo za mladiče, ki so se vrnili k materam na obalo. Vzorce poginulih bodo poslali v analizo, njihova trupla, velika od tri do pet metrov, pa bodo ob oseki pokopali na plaži.Lani smo poročali o številnih velikih nasedanjih kitov, na Tasmaniji je tako nasedlo več kot 500 mrkih pliskavk, okoli 400 jih je poginilo. Vzroki za nasedanje še niso povsem jasni, a po domnevah znanstvenikov imajo ti kiti izjemno močne socialne vezi in tako včasih usodno sledijo jatam.