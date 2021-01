Rešili 10.000 hišnih ljubljencev

Včasih so morali vlomiti

Številne živali so potrebovale veterinarsko oskrbo.

Živali so po nekaj dneh začele stradati.

Vuhan je bil v minulem letu verjetno največkrat omenjeno mesto na svetu: epicenter novega koronavirusa, ki je okužil in v stisko pahnil že milijone ljudi. Pa tudi živali, so glasni kitajski aktivisti, ki so v Vuhanu od lani rešili že več kot 10.000 hišnih ljubljenčkov.je velik ljubitelj živali, ki se je sredi kitajske epidemije lotil reševanja ujetih in nemočnih bitij: potem ko so številni obležali v bolnišnicah, preostalo prebivalstvo pa se je zaradi karantenskih zapovedi povsem zaprlo v svoje domove, so hišni ljubljenci marsikje ostali brez osnovne oskrbe. Kar 95 odstotkov zapuščenih živali je bilo mačk, ki so nekaj dni še nekako zmogle same, za Reuters pripoveduje Du, pozneje pa so začele stradati in obupavati.Podobne izkušnje so doživeli številni psi, Du pa je s svojo ekipo vzpostavil reševalno mrežo, ki se je odzivala na klice sosedov ali pa znancev lastnikov, ki niso mogli do svojega živalskega prijatelja: Du je ob soglasju lastnika v zapuščeno domovanje po potrebi tudi vlomil, rešil žival in vzpostavil red, pripoveduje. Začasno je prevzel skrbništvo nad ubogim bitjem in organiziral zdravstveno oskrbo, nego ter prehranjevanje, za posredovanje pa mu je zdaj hvaležnih na tisoče lastnikov. »Živali niso imele hrane. Mačje posode so bile polne iztrebkov, kar mačkam povzroči veliko težav pri odvajanju. Velikokrat smo morali poskrbeti tudi za higieno v prostoru in to pozneje vzdrževati,« pripoveduje Du, ki se je pred novim koronavirusom ukvarjal z brezdomnimi živalmi, v zdravstveni krizi pa se je posvetil ljubljencem, ki sicer imajo dom, a so začasno ostali brez gospodarja.A ne tudi ljubezni, poudarja predana ekipa, ki je v minulem letu velikokrat tvegala svoje lastno zdravje, da bi se prebila do ujetih živali, pogosto so se morali v stavbe vtihotapiti in prelisičiti nadzornike, ki velikokrat niso kazali usmiljenja do ubogih bitij. Običajno so si izborili vstop s prepričevanjem, da bodo poskrbeli tudi za higieno zapuščene stanovanjske enote in posledično celotne stavbe, higiena pa je, vemo, med pandemijo ključni dejavnik. Razmere so se v zadnjem času umirile, pove Du, ki se počasi vrača k prvotnemu poslanstvu, še naprej pa ozavešča lastnike o odgovornosti do živali in opozarja na potrebe bitij, ki so povsem odvisna od človeške dobrote.