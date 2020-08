Rekordno število okužb v Istri

Slovenska vlada se je odločila, da bo na rdeči seznam uvrstila celotno Hrvaško, od koder v zadnjih dneh uvažamo čedalje več primerov okužbe z novim koronavirusom. To je močno ujezilo tiste Slovence, ki dopustujejo v Istri (da Hrvatov niti ne omenjamo), ki pravijo, da je Istra bolj varna kot Slovenija . Današnje številke o okužbah, ki jih sporočajo posamezne hrvaške županije, ponovno niso spodbudne, niti za Istro ne.V zadnjih 24 urah so v Istri odkrili 27 novih okužb, kar je rekord. Od teh 27 okuženih je imelo 18 ljudi tesen stik s predhodno okuženimi in so že bili v samoizolaciji. Te okužbe so povezane z objektom za predelavo in prodajo mesa, v katerem je delala okužena oseba. V treh primerih gre za uvožene okužbe. V Istri je trenutno aktivnih 49 primerov, v samoizolaciji je 170 ljudi.Hrvaška je včeraj potrdila(prejšnji rekord so postavili v petek, 14. avgusta), kar je pomenilo, da se je incidenčna številka za vso državo po naših izračunih dvignila nad več kot 41 (skupni seštevek potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh (1.698) smo delili s 4,070.000 (približek števila prebivalcev na Hrvaškem) in pomnožili s 100.000, da smo dobili povprečno število okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Hrvaška se je kar sama uvrstila na rdeči seznam , je to komentiral uradni vladni govorec za covid 19. Da bi se Hrvaška vrnila v rumeno območje, danes ni mogoče, saj bi morali imeti v zadnjih 14 dneh skupaj manj kot 1.628 okužb, pa jih imajo že brez danes prištetih okužb 1.670.Pri naših sosedih močno odmeva izjava vodje strokovne vladne skupine za boj proti covidu 19, da je situacija na Hrvaškem enako težka, če ne še težja kot v Srbiji. Dejala je tudi, da se lahko prosto gibljejo med županijami in tako virus prihaja tudi v tiste, kjer je več turistov. »Zelo verjetno se bodo okužbe tako širile tudi na tista območja Hrvaške, ki so zdaj videti varna,« je ocenila v oddaji 24ur zvečer.