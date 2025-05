Rekordno cvetenje alg spremenilo rajske plaže v smrdečo nočno moro

Letošnje cvetenje sargaške alge v Atlantskem oceanu je že podrlo lastni rekord v velikosti, in sicer za več milijonov ton. Pa sezona cvetenja sploh še ni končana.

Cvetenje, ki se razteza že na 8000 kvadratnih kilometrih oceana, ni le na videz grdo, sargaška alga tudi močno škoduje ekosistemom in gospodarstvom. Na območju Miamija prekrivajo marine in plaže.

»Gre za škodljivo cvetenje alg,« je dejal Brian LaPointe, raziskovalni profesor na Oceanografskem inštitutu Harbor Branch na Univerzi Florida Atlantic. »Leta 2011 smo bili prvič priča prekomernemu cvetenju po vsej karibski regiji, Mehiškem zalivu in južni Floridi,« je pojasnil.

V vodi, kjer sargaška alga cveti, živijo ličinke in drugi organizmi, ki dražijo kožo plavalcev.

Zaradi strupene in gnilobne invazije so alge spremenile podobo nekoč bele peščene plaže, ki prehaja v azurno morje. V vodi, kjer sargaška alga cveti, živijo ličinke in drugi organizmi, ki lahko dražijo kožo plavalcev, zaradi gnitja alg na obali pa se širi neznosen smrad. Vse to odvrača turiste med vrhuncem turistične sezone, to pa seveda škoduje krajem, odvisnim od turizma.

Proces je posledica naraščajoče temperature oceanov, podnebnih sprememb. Aprila je celotna gmota letošnjega cvetenja znašala že 31 milijonov ton ali 40 odstoktov več od prejšnjega rekorda iz junija 2022, je še sporočil LaPointe.