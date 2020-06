Rekordna prekuženost: 40 odstotkov prebivalstva razvilo protitelesa proti koronavirusu

V avstrijskem smučarskem letovišču Ischgl, ki velja za eno hujših žarišč koronavirusa v Avstriji, je protitelesa proti novemu koronavirusu razvilo več kot 40 odstotkov prebivalstva. Pred tem so uradno okužbo potrdili le pri okoli 15 odstotkih prebivalcev.Glede na raziskavo medicinske univerze v Innsbrücku o prisotnosti protiteles se je z novim koronavirusom v Ischglu okužilo 42,4 odstotka prebivalcev. S tem je število okuženih naraslo za skoraj trikrat, saj se je z novim koronavirusom po podatkih oblasti okužilo 15 odstotkov prebivalstva.Raziskovalci opozarjajo, da je očitno 85 odstotkov ljudi okužbo prebolelo, ne da bi jo zaznali. Kot so dodali, jih je imela polovica od teh simptome, vendar tako blage, da so mislili, da gre za nahod.V študijo, ki so jo izvedli med 21. in 27. aprilom, so vključili 79 odstotkov tamkajšnjega prebivalstva.Avstrijski epidemiologi so z Ischglom povezali do 1600 primerov okužb po Evropi. Tožilstvo še preiskuje domneve, ali so bili ukrepi za zajezitev širjenja okužbe prepočasno uvedeni in neprimerni.