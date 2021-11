Rekordna cena za Washingtonov dom

Še nikoli ni nihče odštel toliko za stanovanjsko enoto na območju Washingtona: rekord je s 43 milijoni evrov podrl del posestva Mount Vernon, ki je bilo rezidenca prvega ameriškega predsednika Georgea Washingtona.

1500 kvadratnih metrov razkošja ponuja domovanje.

Njegova dozdajšnja lastnika, nekdanji izvršni direktor orožarskega velikana Lockheed Martin Robert Stevens in njegova žena Michelle Stevens, sta dom kupila leta 2014, in sicer za 16 milijonov evrov, s temeljito prenovo pa nepremičnini občutno dvignila ceno in se zapisala v zgodovino.

River View Estate, kot se imenuje prodani del posestva, se baha z vilo, ki ponuja 1500 kvadratnih metrov razkošja, točneje sedem spalnic, trinajst kopalnic, igralnico z barom in biljardno mizo ter kinodvorano, velikanska sprejemnica, ki je kot nalašč za zabave in druženja ter plesne večere, pa omogoča čudovit pogled na prostrane vrtove v okolici nepremičnine, ki stoji v neposredni bližini reke Potomac. Savna, bazen in fitnes skrbijo za dobro telesno pripravljenost in odlično počutje stanovalcev ter njihovih elitnih obiskovalcev.

Posestvo ima novega lastnika. FOTOGRAFIJI: Instagram

Gostje sicer lahko bivajo tudi v svoji lastni, 240 kvadratnih metrov veliki hiši s tremi spalnicami in tremi kopalnicami, spektakularen pa je že sam obisk Mount Vernona, ki ga je Washington, ustanovni oče in prvi predsednik ZDA, kupil leta 1760. Posestvo je spomeniško zaščiteno, del je preurejen v muzej, osrednja stavba, ki ima zdaj novega lastnika, pa je vse prej kot muzejska. Nosi namreč naziv pametne hiše, saj so vse naprave povezane v enoten, najsodobnejši tehnološki sistem. Kdo bo odslej živel kot predsednik, Sotheby's, ki je skrbel za prodajo, ni razodel.