Rekorden tudi pokrov toaletne školjke

Od glasbil do oblačil

Ojačevalnik mu je pomagal na avdiciji.

Slabega tisočaka je zaslužil pokrov z iztegnjenim jezikom.

Toliko rekordov pa res niso pričakovali, si manejo roke pri avkcijski hiši Julien's, kjer so konec minulega tedna prodali arhiv gradiva zasedbe The Rolling Stones in skupno iztržili več milijonov. Največ jim je prinesla kitara s kovčkom, ki jo je uporabljal zdaj že pokojni, saj je zaslužila kar 600.000 evrov. Gre za standardno kitaro znamke Gibson Les Paul iz leta 1968, izkazali pa so se tudi številni drugi artikli.Bogati arhiv je bil v lasti glasbenika, prodajali pa so ga v živo na Beverly Hillsu in na spletu. Pravo premoženje je zaslužila tudi bas kitara Fender Mustang oranžne barve: Wyman je nanjo igral dve leti, 2010. pa se je predstavila tudi na razstavi v londonski Areni O2. Prodali so jo za 324.000 evrov in tako postavili rekord, saj tolikšne vsote še ni dosegla nobena bas kitara do zdaj; prejšnji rekord je imela bas kitara znamke Hofner, na katero je nekoč igral, a je na dražbi 2013. iztržila veliko manj, 172.000 evrov.Rekord na Beverly Hillsu je postavil tudi Wymanov ojačevalnik VOX AC30 iz 1962., ki so ga prodali za 90.000 evrov, naprava pa nosi tudi zanimivo zgodbo: ko stain1962. na avdiciji za bas kitarista preizkusila morebitnega novega člana, ju je osupnil prav mogočen ojačevalnik, po zaslugi katerega je Wyman dobil vlogo v skupini, ki je potem začela pisati glasbeno zgodovino. Veliko pa so iztržila tudi oblačila, ki jih je Wyman nosil na odru, denimo za obleko s koncerta v Hyde Parku leta 1969 je nekdo odštel dobrih devet tisočakov.Skupno je bilo na prodaj več kot 1000 predmetov iz Wymanovega arhiva, ki je obsegal tako spominke in opremo iz obdobja z legendarnimi Stonesi, s katerimi je nastopal in ustvarjal od 1962. do 1993., kakor glasbila in predmete iz poznejše samostojne kariere, 1997. je ustanovil svojo zasedbo, Bill Wyman's Rhythm Kings. Premožne oboževalce in zbiratelje so poleg glasbene opreme, oblačil, pisem, fotografij, nagrad, notnih zapisov in rokopisov besedil pesmi pritegnili tudi zelo osebni in nenavadni spominki, denimo pokrov toaletne školjke z znamenitim logom Stonesov, iztegnjenim jezikom: zaslužil je slabih tisoč evrov in seveda postavil rekord v svoji kategoriji.