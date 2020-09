Rekord, zaradi katerega boli glava: potrdili 869 okužb

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 869 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ po koncu marca. Od tega so jih kar 444 našteli na Dunaju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.O rekordnem porastu okužb so pred tem poročali v četrtek, ko so jih potrdili 664. Pred tednom dni so dnevno poročali o okoli 300 do 400 novih primerih.Število bolnikov s covidom 19 v bolnišnicah je še vedno manjše kot spomladi na vrhuncu epidemije, a je v tednu dni naraslo za tretjino. Tam je tako danes 209 bolnikov, od katerih jih je 42 na intenzivni negi, navaja dpa.Na Dunaju so v zadnjih 24 urah zabeležili rekorden porast okužb z novim koronavirusom. Ob 6.803 testiranjih so zabeležili 444 novih primerov, doslej skupno 10.655, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA pojasnile mestne oblasti. Število smrtnih primerov bolnikov s covidom 19 se je povzpelo na 229. Umrli so dve ženski in en moški. Doslej so v avstrijski prestolnici opravili 359.186 testiranj.Skupno je v državi po ocenah nekaj čez 5.300 aktivnih primerov okužbe, od tega več kot 3.000 na Dunaju. Kljub visokim številkam pa jih ni mogoče primerjati s tistimi na vrhuncu epidemije. Sistematično testiranje je namreč pokazalo, da mnogo okuženih ni kazalo nikakršnih simptomov.Avstrijska vlada je sicer v petek že napovedala nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb. S ponedeljkom bodo v vseh trgovinah in javnih poslopjih obvezne zaščitne maske. Te je bilo sicer že doslej treba nositi v večjih supermarketih in na javnem prevozu.Udeležba na dogodkih z določenim sedežnim redom na prostem bo omejena na 3.000 obiskovalcev, v notranjih prostorih pa na 1.500. Dogodki brez določenih sedežev bodo v notranjih prostorih omejeni na 50 ljudi, v zunanjih pa na 100.