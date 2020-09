Rekord: testirali 3.191 oseb, potrdili 105 okužb

Zaradi suma na koronavirus so v petek testirali kar 3.191 oseb, kar je največ do zdaj. Okužbo so ob tem rekordnem številu testiranj potrdili pri 105 osebah. Slovenija ima trenutno 769 potrjeno aktivnih primerov. Od teh 31 oseb potrebuje bolnišnično zdravljenje, šest oseb pa zdravljenje na intenzivnem oddelku.S tem so se potrdile besede ki je napovedal, da bo številka petkovega testiranja znova presegla stotico. Razkril je tudi, zakaj je število testiranih tako visoko. V drugem valu namreč testirajo vse, ki kažejo znake respiratornega infekta.Največ, kar 21 okužb, je bilo odkritih v Ljubljani, osem v Braslovčah, sedem v Kranju, šest v Kranju in štiri v Kamniku. Po tri okužbe so potrdili v Pivki in Rogaški Slatini. Trije primeri so vneseni iz tujine. Po dve okužbe so zabeležili še v Šentjurju, Slovenski Bistrici, na Škofljici, v Murski soboti, na Ptuju, v Vojniku, Medvodah, Trebnjem in Novi Gorici. Ostali primeri so razpršeni po vsej državi.Največ okuženih je v starostnem obdobju 4 –54 let. Sledi sta starostna skupina 25–34. V petek so okužbo potrdili tudi pri osmih osebah, ki so starejše od 65 let, in pri treh otrocih do štirih let. Okužba je bila potrjena tudi pri osmih otrocih, ki so stari od pet do 14 let.