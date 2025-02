Reka, obarvana rdeče, vznemirila prebivalce: Videti je bilo kot reka, prekrita s krvjo (VIDEO)

Rečni kanal v predmestju argentinske prestolnice Buenos Aires se je v četrtek obarval krvavo rdeče, kar je močno vznemirilo tamkajšnje prebivalce, ki so za nenavaden pojav okrivili onesnaženje iz bližnjih tovarn. Na videoposnetkih je videti rdeče obarvano vodo, ki se izteka v rečno ustje Rio de la Plata.

Ljudje, ki živijo v mestu Avellaneda, kakih deset kilometrov od središča Buenos Airesa, so povedali, da jih je prebudil smrad, ki je prihajal iz reke. »Videti je bilo kot reka, prekrita s krvjo, grozljivo je bilo,« je dejala 52-letna domačinka.

Kanal Sarandi teče skozi stanovanjske soseske in industrijska območja, preden doseže ustje Rio de la Plata, ki meji na ekološki rezervat, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju lokalnih medijev bi obarvanje morda lahko povzročilo odlaganje barvila za tekstil ali kemični odpadki iz bližnjega skladišča.

Ministrstvo za okolje za območje Buenos Airesa je sporočilo, da so bili vzeti vzorci vode, da bi ugotovili, katera snov je povzročila obarvanje, pri čemer so omenili, da bi lahko šlo za organsko barvilo.

Po besedah domačinke so reko v preteklosti že videli v modri, zelenkasti, rožnati in škrlatni barvi ter z mastnimi madeži, ki so bili videti kot nafta. To po njenem mnenju kaže, kako močno je reka onesnažena, krivdo za to pa je pripisala bližnjim tovarnam, ki v reko odlagajo odpadke, še poroča AFP.