Rdeči križ prekinil evakuacijo civilistov iz Mariupola

Ekipa Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC), ki je bila danes napotena v oblegano pristaniško mesto Mariupol, da bi omogočila varno evakuacijo civilistov, se je morala vrniti v Zaporožje, saj razmere niso dopuščale nadaljevanja evakuacije, je sporočil ICRC. Poskus evakuacije civilistov iz obleganega mesta so tako preložili, poroča BBC.

Ekipa ICRC, ki jo sestavljajo tri vozila in devet članov osebja, danes ni prispela v mesto in ni mogla zagotoviti varne evakuacije civilistov. Sporočili pa so, da bodo z evakuacijo ponovno poskusili v soboto. Pred tem je guverner vzhodne ukrajinske regije Donjeck Pavlo Kirilenko obtožil Rusijo, da je svojo obljubo glede humanitarnega koridorja znova prelomila.»Humanitarna pomoč kljub vsem dogovorom in obljubam ruske strani še vedno ne poteka,« je v televizijskem nagovoru dejal guverner in dodal, da humanitarni koridor v bistvu sploh ne deluje.

Za uspeh operacije je ključnega pomena, da obe strani spoštujeta sporazume ter zagotovita potrebne pogoje in varnostna jamstva. Če in ko se bo operacija varnega prehoda res zgodila, bo vloga Rdečega križa kot nevtralnega posrednika spremljati konvoj iz Mariupola v druga ukrajinska mesta.

Izmenjava vojakov

Ukrajinske sile medtem še naprej beležijo uspehe severno od Kijeva. Tam naj bi uspele iz ruskih rok ponovno zavzeti vsaj dve vasi na pomembni oskrbovalni poti med Černigivom v bližini meje z Belorusijo in Kijevom ter več manjših naselij v bližini prestolnice, med drugim naj bi znova vkorakale na letališče Hostomel. Poleg tega naj bi jim po navedbah Kijeva v minulih dneh uspelo zavzeti 11 naselij na območju Hersona na jugu države. Pri tem so zajele tudi večje količine ruske vojaške opreme. Medtem ko ukrajinske sile žanjejo uspehe severno od Kijeva, pa se ruska stran pripravlja na novo močno ofenzivo v Donbasu na vzhodu države, ob čemer poznavalci svarijo pred nevarnostjo dolgotrajnejšega konflikta.

Danes je sicer potekala tudi nova izmenjava zajetih vojakov. 86 ukrajinskih vojakov, vključno s 15 ženskami, ki so jih izročile ruske sile, je že na varnem, je na telegramu sporočil namestnik vodje kabineta ukrajinskega predsednika Kirilo Timošenko.