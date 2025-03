Rdeči alarmi pri sosedih: obilno deževje povzroča poplave in zemeljske plazove (VIDEO in FOTO)

Italijanske dežele Toskano, Emilijo - Romanjo in Benečijo (Veneto) je minulo noč in danes zajelo obilno deževje, ki ponekod povzroča poplave in zemeljske plazove. Za določena območja, med njimi Firence in Piso, so razglasili rdeče opozorilo. V Benetkah so aktivirali sistem Mose za zaščito pred poplavami.

Oblasti so zaradi močnega deževja in poplav za dele Toskane in Emilije - Romanje razglasile rdeče opozorilo, ki bo v veljavi tudi v soboto.

V Toskani velja rdeči alarm za območje Firenc, Prato, Pistoio in Piso. Zaradi močnega deževja so narasle reke, v Firencah pa so tudi poplavljene ulice. Mestne oblasti so za obiskovalce med drugim zaprle znano galerijo Uffizi in katedralo.

Tako v Firencah kot tudi drugih mestih na širšem območju so danes šole zaprte. Oblasti so prebivalce pozvale, naj ostanejo doma.

FOTO: Claudio Giovannini Afp

Minulo noč je močno deževalo zlasti na območju severno od Firenc. Predsednik dežele Toskana Eugenio Giani je na Telegramu sporočil, da je reka Arno v Firencah in nekaterih drugih krajih močno narasla. Ob tem je opozoril, da se bo dež danes še okrepil.

Na pomoč vojska

V Pisi so vojaki postavil vreče s peskom za pregrado vzdolž reke Arno.

Obilno deževje je zajelo tudi Emilijo - Romanjo, zlasti mesta Forli, Ravenna, Bologna in Ferrara, kjer so reke presegle opozorilne vrednosti. Oblasti v Bologni so zaradi močnega dežja in poplav v četrtek zvečer odredile evakuacijo pritličnih prostorov. V bližini Bologne se je sprožilo tudi več manjših zemeljskih plazov.

Italijanski minister za civilno zaščito Nello Musumeci je zaradi razmer v Emiliji - Romanji podpisal odlok o izredni mobilizaciji nacionalne službe civilne zaščite za to deželo.

FOTO: Claudio Giovannini Afp

Italijanska premierka Giorgia Meloni pa je danes sporočila, da vlada stoji ob strani prizadetim v ujmi, in zagotovila vso podporo ljudem, ki jih je prizadelo slabo vreme v Toskani in Emiliji - Romanji.

Iz Benečije (Veneto) medtem danes poročajo o vnovičnih težavah zaradi naraščanja morske gladine pri Benetkah, kjer so aktivirali sistem zapornic Mose, da bi mesto v laguni zaščitili pred poplavami. Gladina vode se je povzpela do 115 centimetrov nad povprečno višino.

Tudi v Benečiji sicer že drugi dan močno dežuje, v višjih legah pa sneži.