Rdeči alarm, potniki panični, letalo EasyJeta zasilno pristalo

Letalo družbe EasyJet, na krovu katerega je bilo 100 potnikov, je moralo prisilno pristati zaradi pilota, ki ga je obšla slabost. Namenjeni so bili z londonskega letališča Gatwick v Agadir v Maroko, vendar so pristali na Portugalskem v regiji Algarve v mestu Faro. Ko je pilot nenadoma zbolel, je kontrolo nad letenjem prevzel kopilot.

Kot poroča portal Daily Star, je bil rdeči alarm sprožen med poletom, ko pilot nenadoma ni mogel več nadzorovati letala in je moral vajeti v roke prevzeti kopilot. 100 potnikov je menda takoj zajela panika, vendar se je zanje vse srečno končalo. Do cilja v Maroku sicer še niso prispeli, za zdaj še ni znano, kdaj in kako bodo to zagotovili.

Pilota so odpeljali v lokalno bolnišnico, za zdaj več informacij o njegovem zdravstvenem stanju še ni znanih, zato ni niti jasno, ali bodo potniki pot nadaljevali z njim ali bodo leteli z drugim pilotom.

