Rdeči alarm na Dančah

Na priljubljeni dubrovniški plaži Danče so te dni izobesili rdečo zastavo zaradi povečane koncentracije meduz na kopališču. Rdeča zastava v tem primeru ni bila razobešena zaradi prepovedi kopanja, ampak kot opozorilo. Reševalna ekipa dubrovniškega Rdečega križa je samo v enem dopoldnevu opravila kar osem intervencij zaradi ožigov meduz, zato se je odločila opozoriti ljudi na potencialno nevarnost.

Našteli so vrsto ožigov meduz. FOTO: FB/RK Dubrovnik

Vode pri Dubrovniku je namreč okupirala mesečinka (Pelagia noctiluca), majhna klobučnjaška meduza, ki ob dotiku s kožo povzroča boleče ožige. Že na začetku junija so jo opazili v nacionalnem parku Mljet, prejšnji konec tedna tudi na plažah dubrovniških hotelov President in Coral, razmere na plaži Danče pa so bile dovolj resne za alarm.

Najobčutljivejši deli telesa

Kakor je Slobodni Dalmaciji povedal dr. Rade Garić, znanstveni sodelavec Instituta za morje in obalo Univerze v Dubrovniku, se ta vrsta meduze v Dalmaciji pojavlja ob močnejšem vetru; letos pogosteje kot sicer. Meduze živijo pretežno na odprtem morju, k obali pa jih prinese veter. Bližnje srečanje z njimi ni ravno prijetno, poudarja Garić. »Po navadi jih tokovi in veter prinesejo v zalive, obrnjene proti zahodu. Zjutraj jih tako lahko opazimo v starem mestnem pristanišču ter na plažah Bellevue in Šunj, popoldne pa jih maestral prinese do plaže hotela President pa tudi na Danče.

Najobčutljivejši deli telesa so trebuh in podlahti, medtem ko so roke zaradi trše kože manj občutljive. Treba pa je biti pazljiv in se z rokami ne dotikati obraza, saj lahko tako nanj prenesemo strup iz ožigalk, pojasnjuje dr. Garić, ki pa je predstavil tudi recept, kako se spopasti s poškodbo, ki jo povzroči stik z meduzo. »Če vas ožge, se priporoča, da se ožgano mesto polije s kisom ali nanj položi topel kamen, lahko pa se ga potopi v toplo vodo, tja do 40 stopinj Celzija.«

Blage zime

Latinsko ime mesečinke Pelagia noctiluca izvira iz grške besede pelagos (odprto morje) in latinske nox (noč), ker se meduza lahko sveti v temi. Ne gre za veliko meduzo: njen klobuk meri do pet centimetrov, pod njim pa je osem lovk, dolgih okoli 20 centimetrov. Mesečinke so se v preteklosti v tem delu Jadrana pojavljale ciklično v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih dvajsetega stoletja ter med letoma 2004 in 2007. Ta leta so namreč zaznamovale blage zime, nizke količine padavin ter visoke temperature in zračni pritisk, kar je pripomoglo k njihovemu razmnoževanju.

