Raztrgala papir in začela kričati: Poglejte to poslanko, čaka jo huda kazen (VIDEO)

Novozelandski parlamentarni odbor je priporočil, da naj tri maorske poslance suspendirajo iz parlamenta zaradi njihovega protesta med lanskim zasedanjem.

Opozicijska poslanka Hana-Rawhiti Maipi-Clarke je namreč začela tradicionalni skupinski ples, potem ko so jo vprašali, ali njena stranka podpira kontroverzno zakonodajo – ki je bila medtem zavrnjena – za ponovno opredelitev ustanovne pogodbe države z Maori.

»Ustrahovanje« drugih poslancev

Haka bi lahko »ustrahovala« druge poslance, je odločil odbor in priporočil, da se suspendira za teden dni, sovodji protesta Te Pāti Māori, Rawiri Waititi in Debbie Ngarewa-Packer pa sta dobila 21-dnevno prepoved.

»Ko se tangata whenua upirajo, kolonialne sile iščejo najvišjo kazen,« so zapisali v izjavi v sredo, pri čemer so uporabili maorski izraz, ki pomeni ljudje dežele. Navedli so še, da so to ene izmed najstrožjih kazni, ki jih je kadarkoli priporočil novozelandski parlament.

O njihovih predlogih začasne izključitve bodo sicer glasovali v torek.