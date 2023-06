Razstrelitev jezu v Ukrajini razkrila srhljive prizore: dno prekrito z … (VIDEO)

Potem ko so jez hidroelektrarne Kahovka v Ukrajini razstrelil z eksplozivom, kar je povzročilo velike poplave, so na dnu umetnega jezera odkrili skrivnosti, stare več kot 80 let. Peščeno dno je namreč prekrito z lobanjami, nekateri pa imajo še vojaške čelade.

Leta 1941 jez uničila Stalinova tajna policija

Dopisnik Kyiv Posta Jason Jay Smart je tako objavil video posnetek, ki prikazuje človeške lobanje in kosti iz druge svetovne vojne. Dodaja, da je v bližini verjetno veliko ostankov človeških kosti iz časa, ko so Sovjeti leta 1941 uničili Zaporiški jez.

Leta 1941 so namreč nacistične čete divjale po Ukrajini, zato je Stalinova tajna policija razstrelila jez hidroelektrarne Zaporižje, da bi upočasnila napredovanje nacistov. Eksplozija je poplavila vasi ob reki Dneper in ubila na tisoče civilistov. Večina zgodovinarjev število žrtev, ocenjuje med 20.000 in 100.000, je ob tem pojasnil Smart.

»Ljudje so kričali na pomoč. Krave so mukale, prašiči cvilili. Ljudje so plezali po drevesih,« pa o grozljivem takratnem dogajanju poroča, Radio Svobodna Evropa