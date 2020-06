Razočaranih 600 pomurskih otrok

Že pred dnevi smo poročali o tem, da se bo okoli 600 pomurskih otrok tudi letos udeležilo tradicionalnih desetdnevnih počitnic v počitniškem domu v Baški na otoku Krku, kjer bi ZZZS prispeval po 277,70 evra za vsakega otroka. Letovanje s prevozom, z organizacijo, vodenjem in vsem, kar sodi zraven, stane sicer 375 evrov, kar pomeni, da bi morali starši ali sponzorji primakniti po 97,30 evra za enega otroka. Žal pa so otroci, ki so se že veselili prijetnega počitnikovanja na Krku, zelo razočarani, a v trenutni situaciji je odločitev o odpovedi letovanja najbolj realna in pričakovana. Društvo prijateljev mladine Murska Sobota, skupaj s sorodnimi društvi iz Gornje Radgone, Lendave in Ljutomera, je zaradi slabšanja epidemiološke slike na Hrvaškem odpovedalo letošnje zdravstveno letovanje otrok in šolarjev.



Kot so zapisali na družbenem omrežju Društva prijateljev mladine Murska Sobota, so takšno odločitev sprejeli, ker ob tako velikih skupinah otrok in aktivnostih ne morejo v popolnosti upoštevati priporočil in navodil slovenskih ter hrvaških zdravstvenih organov o zmanjševanju tveganja za prenos okužbe.



Potem ko je bilo tudi za letos načrtovano in že pripravljeno zdravstveno letovanje otrok in šolarjev v počitniškem domu v Baški na otoku Krku, je zaradi ponovnih izbruhov koronavirusa in vse slabše epidemiološke situacije to zdaj dokončno odpovedano. Društva prijateljev mladine iz Pomurja so zbiranje prijav (s potrdilom zdravnika) sicer začeli 8. junija in hitro so se kapacitete zapolnile, saj je bilo zanimanje izjemno veliko. Menda so razmišljali tudi o aktiviranju čakalne liste za zapoznele prijave. Ob odpovedi letovanja pa so obvestili starše, ki so že poravnali svoj prispevek, da jim bodo celoten znesek povrnili na njihov račun.