Razočarani Američani podpirajo morilca

Newyorški sodnik Gregory Carro je zavrgel točke obtožnice proti Luigiju Mangioneju, ki zadevajo terorizem, poročajo ameriški mediji. Mangione je tako obtožen še, da je decembra lani na Manhattnu ustrelil in ubil direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona. Carro je obtožnico za umor namreč ohranil, glede obtožbe terorizma pa meni, da sicer ni dvoma, da ni šlo za navadno ulično nasilje, vendar pa newyorška zakonodaja kaznivih dejanj ne opredeljuje kot teroristična dejanja samo zato, ker so bila motivirana z določeno ideologijo. »Čeprav je obtoženec jasno izrazil sovraštvo do zavarovalnice UnitedHealthcare in zdravstvene industrije na splošno, ni nobenega dokaza, da bi s tem želel ustrahovati prebivalstvo ali ga v kaj prisiliti,« je odločitev pojasnil sodnik.

Ni šlo za navadno ulično nasilje, a tudi za terorizem ne.

Luigi Mangione krivde ne priznava. FOTO: Curtis Means Via Reuters

Navdušeni privrženci

Odločitev so navdušeno pozdravili Mangionejevi privrženci pred sodno dvorano, je poročal ABC; 27-letnik ima namreč precej podpornikov med Američani, ki so razočarani nad zdravstvenimi zavarovalnicami zaradi zavračanja plačil zdravstvenih posegov. Čeprav se je torej odločil za skrajno nasilno metodo obračunavanja s tistimi, ki so po njegovem odgovorni za to stanje.

Mangioneja, ki se je že izrekel za nedolžnega, so pet dni po umoru v začetku decembra lani aretirali v restavraciji McDonald's v Pensilvaniji. Naslednje zaslišanje pred državnim sodnikom glede odmevnega umora, ki je razdelil ameriško javnost, bo 1. decembra, Mangioneja pa kazensko preganja tudi pravosodno ministrstvo ZDA v ločenem procesu, kjer mu v primeru obsodbe grozi smrtna kazen.

Zvezna obtožnica ga sicer ne bremeni terorizma, čeprav je pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi aprila dejala, da bodo zahtevali smrtno kazen zaradi dejanja političnega nasilja in naklepnega umora.