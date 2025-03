Zdravniki so že razmišljali, da bi papeža Frančiška pustili umreti v miru

Papež Frančišek je v nedeljo razveselil vernike, ko jim je po več kot enem mesecu v bolnišnici pomahal z balkona in jih blagoslovil. Nato se je lahko tudi odpravil nazaj v Vatikan, kjer pa bo moral počivati vsaj še dva meseca, je sporočila njegova zdravniška ekipa.

A kaj lahko bi se zgodilo, da papež tega ne bi doživel.

Ko je Frančišek konec februarja namreč doživel hudo dihalno stisko, zaradi izolirane krize bronhospazma pa je tudi bruhal, so zdravniki menda resno razmišljali, ali je sploh še smiselno nadaljevati zdravljenje.

Profesor Sergio Alfieri, ki je vodil papeževo zdravstveno ekipo, je za italijanski časnik razkril, da so se s sodelavci znašli pred težko odločitvijo: prenehati zdravljenje in pustiti papeža umreti ali nadaljevati zdravljenje z vsemi razpoložljivimi zdravili in terapijami, kljub temu da je bilo tveganje za poškodbe drugih organov izredno visoko.

Da je papež Frančišek danes živ, se mora zahvaliti medicinskemu bratu Massimilianu Strappettiju, je dejal Alfieri. Strappetti je bil namreč tisti, ki je dejal, da morajo poskusiti vse in ne smejo obupati.

Med bivanjem v bolnišnici Gemelli je papež Frančišek sicer doživel več dihalnih stisk, dve sta bili dejansko smrtno nevarni in ju skorajda ni premagal.