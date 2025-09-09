NEPAL

Razmere ušle nadzoru: gori parlament, uničene hiše ministrov, oglasilo se je slovensko ministrstvo (FOTO in VIDEO)

Demonstracije pretežno mladih Nepalcev se nadaljujejo kljub vladni odpravi blokade družbenih omrežij, ki je bila povod za proteste.
Fotografija:  FOTO: Anup Ojha Afp
Odpri galerijo
 FOTO: Anup Ojha Afp

M. U.
09.09.2025 ob 16:50
09.09.2025 ob 16:55
M. U.
09.09.2025 ob 16:50
09.09.2025 ob 16:55

Poslušajte

Čas branja: 2:38 min.

Po ponedeljkovem izbruhu protestov in nasilju, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi, je nepalski premier KP Sharma Oli danes odstopil s položaja. Dejal je, da želi s tem prispevati k rešitvi krize. Demonstracije pretežno mladih Nepalcev se sicer nadaljujejo kljub vladni odpravi blokade družbenih omrežij, ki je bila povod za proteste.

KP Sharma Oli je danes v pismu predsedniku države zapisal, da odstopa, da bi omogočil nadaljnje korake v smeri politične rešitve krize. 73-letni politik je lani začel svoj že četrti mandat, potem ko je njegova Komunistična stranka oblikovala vladajočo koalicijo v sicer pogosto nestabilnem parlamentu.

Svarilo našega zunanjega ministrstva

Slovensko zunanje ministrstvo zaradi nasilnih demonstracij odsvetuje vsa nenujna potovanja v Nepal, vključno s turističnimi potovanji. Slovenskim državljanom, ki so že tam, pa svetuje, naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti in spremljajo medije, ki poročajo v angleščini.

Odtlej je med ljudmi naraščalo nezadovoljstvo zaradi politične nestabilnosti, korupcije in počasnega gospodarskega razvoja v državi s približno 30 milijoni prebivalcev. Med najbolj nezadovoljnimi so mladi, pripadniki t. i. generacije Z, katerih jeza se je prelila na ulice po petkovi odločitvi vlade, da blokira dostop do 26 platform družbenih omrežij.

Čeprav je vlada danes ta ukrep odpravila, se protesti nadaljujejo. Potem ko je bilo v ponedeljek v nasilju ubitih 19 ljudi, danes pa po navedbah vodje ene od bolnišnic v Katmanduju za BBC še dva, je vlada naznanila preiskavo odziva. Nevladna organizacija Amnesty International trdi, da je policija proti protestnikom uporabila prave naboje.

Poškodovali domove vidnih politikov

Protestniki so danes med drugim napadli in poškodovali domove več vidnih politikov, vključno s hišami premierja in nekdanjega premierja, ter sedeže političnih strank. Glede na videoposnetke, katerih pristnosti sicer ni mogoče preveriti, so se plameni dvigovali tudi iz hiše in urada predsednika države Ramchandre Paudela.

FOTO: Navesh Chitrakar Reuters
FOTO: Navesh Chitrakar Reuters
FOTO: Navesh Chitrakar Reuters
FOTO: Navesh Chitrakar Reuters
FOTO: Prabin Ranabhat Afp
FOTO: Prabin Ranabhat Afp
FOTO: Adnan Abidi Reuters
FOTO: Adnan Abidi Reuters
FOTO: Prabin Ranabhat Afp
FOTO: Prabin Ranabhat Afp

Na stotine ljudi je vdrlo tudi v parlament v Katmanduju in zažgalo glavno stavbo, je povedal tiskovni predstavnik sekretariata parlamenta Ekram Giri. Delno naj bi bilo zaprto tudi mednarodno letališče v prestolnici.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

vlada protesti nasilje napad protest protestniki parlament Nepal

Priporočamo

Za Goloba mogoč le en zaključek: »Ne smemo in ne bomo se ustavili« (FOTO)
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Ste vedeli, da ta legendarna slovenska pesem ni original? Poznamo jo čisto vsi (VIDEO)
Slovenko grdo nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Za Goloba mogoč le en zaključek: »Ne smemo in ne bomo se ustavili« (FOTO)
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Ste vedeli, da ta legendarna slovenska pesem ni original? Poznamo jo čisto vsi (VIDEO)
Slovenko grdo nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo

Izbrano za vas

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.