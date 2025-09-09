Razmere ušle nadzoru: gori parlament, uničene hiše ministrov, oglasilo se je slovensko ministrstvo (FOTO in VIDEO)

Po ponedeljkovem izbruhu protestov in nasilju, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi, je nepalski premier KP Sharma Oli danes odstopil s položaja. Dejal je, da želi s tem prispevati k rešitvi krize. Demonstracije pretežno mladih Nepalcev se sicer nadaljujejo kljub vladni odpravi blokade družbenih omrežij, ki je bila povod za proteste.

KP Sharma Oli je danes v pismu predsedniku države zapisal, da odstopa, da bi omogočil nadaljnje korake v smeri politične rešitve krize. 73-letni politik je lani začel svoj že četrti mandat, potem ko je njegova Komunistična stranka oblikovala vladajočo koalicijo v sicer pogosto nestabilnem parlamentu.

Svarilo našega zunanjega ministrstva Slovensko zunanje ministrstvo zaradi nasilnih demonstracij odsvetuje vsa nenujna potovanja v Nepal, vključno s turističnimi potovanji. Slovenskim državljanom, ki so že tam, pa svetuje, naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti in spremljajo medije, ki poročajo v angleščini.

Odtlej je med ljudmi naraščalo nezadovoljstvo zaradi politične nestabilnosti, korupcije in počasnega gospodarskega razvoja v državi s približno 30 milijoni prebivalcev. Med najbolj nezadovoljnimi so mladi, pripadniki t. i. generacije Z, katerih jeza se je prelila na ulice po petkovi odločitvi vlade, da blokira dostop do 26 platform družbenih omrežij.

Čeprav je vlada danes ta ukrep odpravila, se protesti nadaljujejo. Potem ko je bilo v ponedeljek v nasilju ubitih 19 ljudi, danes pa po navedbah vodje ene od bolnišnic v Katmanduju za BBC še dva, je vlada naznanila preiskavo odziva. Nevladna organizacija Amnesty International trdi, da je policija proti protestnikom uporabila prave naboje.

Poškodovali domove vidnih politikov

Protestniki so danes med drugim napadli in poškodovali domove več vidnih politikov, vključno s hišami premierja in nekdanjega premierja, ter sedeže političnih strank. Glede na videoposnetke, katerih pristnosti sicer ni mogoče preveriti, so se plameni dvigovali tudi iz hiše in urada predsednika države Ramchandre Paudela.

Na stotine ljudi je vdrlo tudi v parlament v Katmanduju in zažgalo glavno stavbo, je povedal tiskovni predstavnik sekretariata parlamenta Ekram Giri. Delno naj bi bilo zaprto tudi mednarodno letališče v prestolnici.