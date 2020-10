Razmere katastrofalne, začasno zapirajo nujno pomoč

Število obolelih hitro narašča

FOTO: Voranc Vogel

Med najvišjimi stopnjami okuženosti

Nizozemska ima trenutno eno najvišjih stopenj okuženosti na število prebivalcev na svetu. V prejšnjem tednu so potrdili skoraj 44.000 novih okužb, kar je 60 odstotkov več kot v tednu prej in 252 na 100.000 prebivalcev.

Hitro širjenje novega koronavirusa na Nizozemskem že ogroža javno zdravstvo. V Amsterdamu, Rotterdamu in Haagu so morali začasno zapreti nujno pomoč v nekaterih bolnišnicah, je v Haagu sporočil vodja mreže za akutno medicinsko pomočKer so bile vse postelje zasedene in je bilo na voljo premalo osebja, so morali oddelke za nujno pomoč za več ur zapreti, bolnike pa z reševalnimi vozili prepeljati v druge bolnišnice ali celo v druga mesta.Število obolelih s koronavirusno boleznijo 19 v nizozemskih bolnišnicah hitro narašča. Nizozemska vlada je zato poostrila ukrepe za zajezitev širjenja pandemije ter uvedla delno karanteno.V bolnišnicah ob naraščanju števila okužb z novim koronavirusom pričakujejo, da bodo do novembra morali v najboljšem primeru odpovedati 40 odstotkov običajne oskrbe. Če ukrepi, ki jih je sprejela vlada, ne bodo delovali, v najslabšem primeru pričakujejo 75-odstotno krčenje običajnih dejavnosti.