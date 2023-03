Velike razlike v plačah: Slovenija vodi, sledi Hrvaška, na tretjem mestu presenečenje

Podatke o povprečni plači politiki pogosto uporabljajo, ko govorijo o svojih uspehih ali neuspehih svojih predhodnikov. V državah na Balkanu se s temi številkami licitira predvsem v času volilnih kampanj.

Prednjačita Slovenija in Hrvaška s povprečnimi plačami nad tisoč evrov, zaposleni v Albaniji in na Kosovu pa v povprečju še vedno prejemajo manj kot 500 evrov.

Kakšne so povprečne plače v regiji?

Slovenija: 1.480 evrov Hrvaška: 1.029 evrov Črna gora: 721 evrov Srbija: 668 evrov Bosna in Hercegovina: 602 evra Severna Makedonija: 537 evrov Albanija: 437 evrov Kosovo: 432 evrov

Kdo zasluži največ?

Podatek o povprečnih plačah ni idealen kazalnik življenja v državi, saj je pogosto le manjšina z visokimi plačami. Vse je odvisno od dejavnosti, tako je na primer, če delate z usnjem na Hrvaškem, vaša plača okoli 640 evrov, le malo več od povprečne plače v BiH, ki znaša 602 evra. Če pa se na Hrvaškem ukvarjate s proizvodnjo pijač, je vaša povprečna mesečna plača 2070 evrov, kar je mistična številka, ki jo v Srbiji omenjajo za plače programerjev s srednjo stopnjo izkušenj. Na Kosovu so najvišje plače v oskrbi z električno energijo, plinom, paro in klimatizacijo, 949 evrov, ter v informacijah in komunikacijah, 757 evrov.

Čeprav se zaslužki precej razlikujejo, nekateri trendi ostajajo skupni regiji. Največ denarja se zasluži v prestolnicah. Tako povprečna zagrebška plača znaša 1187 evrov, kar je za 15,38 odstotka več od državnega povprečja. V Beogradu je povprečna plača 851 evrov, kar je celo za 27,37 odstotka več od povprečne plače v Srbiji.

Najnižje povprečne plače na Kosovu so v dejavnosti nastanitve in prehrane, in sicer 281 evrov. Če v Srbiji predelujete les, je vaša povprečna neto plača 392 evrov. Če ustvarite kodo, ki ustvari virtualni lik, ki obdeluje les v videoigri (računalniško programiranje), je vaša povprečna plača 2186 evrov, poroča espreso.co.rs.

