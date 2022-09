Razkrito, kje se v resnici skriva Putin: to je pravi raj v treh nadstropjih (FOTO in VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je zaradi protivojnih protestov pobegnil v svojo skrivno palačo blizu jezera Valdayskoye, na pol poti med Moskvo in Sankt Peterburgom. Po poročanju neodvisne novinarke Faride Rustamove, ki se je sklicevala na tri zaupanja vredne vire, seznanjene s Putinovim urnikom, je ruski predsednik tja odpotoval v sredo. Tam si sprošča dušo in telo, je še pripisala v svoji objavi na Telegramu. Rustamova je sicer zatrdila, da namerava Putin ostati v kompleksu vsaj do naslednjega četrtka ter da je ruski predsednik vnaprej posnel več videoposnetkov srečanj, ki jih nameravajo ruski državni mediji objavljati skozi cel teden, s čimer naj bi poskušali prikriti njegovo odsotnost.

Razkošna rezidenca, kamor se je zatekel Putin. FOTO: youtube, zaslonski posnetek

To bržkone počne v trinadstropnem zdraviliškem kompleksu s komoro za krioterapijo in možnostjo blatne kopeli. Na voljo je tudi posebni lebdeči bazen – velika kopel, napolnjena s slano vodo, ki človeka drži na površini – in pa 25-metrski bazen, obdan z masažnimi kadmi in savnami, ter podij za tajsko masažo. Opremljen naj bi bil tudi s posebnim Putinovim masažnim stolom, osvetljenim s posebno infrardečo svetilko. Na posestvu ob jezeru sicer najdemo tudi konjušnico, igrišče za golf in mini golf, VIP-restavracijo s kinodvorano, bovling, sobo za bilijard in mini kazino. Dom je blizu pomembnih pravoslavnih cerkva, za katere je znano, da jih je 69-letni Putin obiskoval v kriznih časih med več kot dvema desetletjema na oblasti.

Posestvo sestoji iz več objektov, na fotografiji je njegovo zasebno zdravilišče. FOTO: youtube, zaslonski posnetek

O Putinovem premoženju je malo javno dostopnih informacij, a po podatkih Protikorupcijske fundacije, ki jo je ustanovil ruski aktivist Aleksej Navalni, je rezidenca Putinu osebno najljubša. Organizacija Navalnega trdi, da je nepremičnina delno v lasti Jurija Kovalčuka – milijarderja, ki je opisan kot Putinov osebni bankir.