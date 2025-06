Razkrito, kaj je množični morilec iz Gradca povedal v poslovilnem sporočilu! Njegova mati je zamudila 24 minut ... (FOTO)

Le nekaj ur po najhujšem pokolu v novejši avstrijski zgodovini so se začele razkrivati ​​okoliščine napada na srednjo šolo Dreierschützengasse v Gradcu.

Čeprav natančen motiv pokola še ni znan, je policija v stanovanju 21-letnega Avstrijca, ki ga je Kronen Zeitung identificiral kot Arthurja A., našla nedelujočo cevno bombo in poslovilni posnetek, posnet le nekaj trenutkov, preden se je v torek zjutraj odpravil v svojo nekdanjo šolo, da bi tam povzročil grozljiv pokol s puško in pištolo.

To je rojstni kraj morilca. FOTO: Leonhard Foeger Reuters

Arthur A. je imel dovoljenje za orožje. Vendar pa mu je kategorija dovoljenja dovoljevala nakup in posedovanje orožja, ne pa tudi nošenje po mestu. Kategorija B, ki jo je imel napadalec, namreč lastnikom dovoljuje nošenje orožja le, če je prazno in v zaklenjenem zabojniku.

Kljub temu da imajo avstrijski mediji izjemno stroge predpise glede objavljanja osebnih podatkov žrtev in storilcev takšnih grozodejstev, je novinarjem Kronen Zeitunga uspelo izvedeti, da je 21-letni napadalec Avstrijec iz kraja Kalsdorf v okolici Gradca živel z materjo samohranilko v predmestju Gradca in da je bil njegov oče Armenec.

Na domu osumljenca torkovega smrtonosnega streljanja na šoli v Gradcu so našli odvržene načrte za bombni napad. Že pred tem so sporočili, da so našli nedelujočo bombo. FOTO: Alex Halada Afp

Na domu osumljenca torkovega smrtonosnega streljanja na šoli v Gradcu so našli odvržene načrte za bombni napad. Že pred tem so sporočili, da so našli nedelujočo bombo. Ozadje in dodatne podrobnosti napada policija sicer še preiskuje.

Izkazalo se je, da mu ni uspelo končati srednje šole, ki jo je v torek napadel, zato kot najverjetnejši motiv za pokol še vedno omenjajo travmo vrstniškega nasilja, ki jo je doživel med šolanjem.

Poslovilni posnetek, ki so ga našli v stanovanju, je bil namenjen njegovi materi in ji je bil poslan le nekaj trenutkov pred začetkom napada. V njem prosi mater odpuščanja »za to, kar bom storil«. Zahvaljuje se ji tudi »za vso skrb, ki mu jo je namenila«. Preiskava je pokazala, da si je mati posnetek ogledala 24 minut po tem, ko je bilo že vsega konec.