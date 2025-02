Razkrit načrt za konec vojne v Ukrajini! 3 pogoji ZDA in Rusije, Zelenskemu ne bo všeč

Novinarka Fox News Jackie Heinrich je razkrila načrt ameriške in ruske delegacije v Savdski Arabiji o koncu vojne v Ukrajini. Danes sta se delegaciji obeh držav srečali v Riadu v Savdski Arabiji, po srečanju pa je o podrobnostih govoril ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Lavrov je povedal, da so bili pogovori med delegacijami koristni. »Nismo se samo poslušali, ampak tudi slišali, in upravičeno verjamem, da je ameriška stran bolje razumela naša stališča,« je povedal. Ocenil je, da so ZDA pokazale interes za odpravo sankcij proti Rusiji in dodal, da so se dogovorili tudi za imenovanje veleposlanikov v obeh državah.

Odločen ne namestitvi vojakov iz članic Nata v Ukrajini

Hkrati je nasprotoval morebitni namestitvi vojakov iz članic Nata v Ukrajini. »Prihod oboroženih sil iz držav Nata, bodisi pod tujo zastavo, pod zastavo Evropske unije ali pod nacionalnimi zastavami, v tem pogledu ne spremeni ničesar. To je za nas seveda nesprejemljivo,« je opozoril. Ponovil je tudi, da bi širitev Nata in članstvo Ukrajine pomenila neposredno grožnjo Rusiji.

Kot je po pogovorih ocenil državni sekretar ZDA Marco Rubio, je Moskva pripravljena sodelovati v resnem procesu za končanje vojne. Zagotovil je, da si Washington prizadeva za pravično in trajno rešitev konflikta in dodal, da bo morala na neki točki za pogajalsko mizo sedeti tudi EU. Prav tako je dejal, da obstajajo izjemne priložnosti za partnerstvo z Rusijo po končanju vojne.

3 pogoji ZDA in Rusije

Po informacijah ameriške novinarke iz virov, ki trdijo, da so blizu predstavnikom obeh delegacij, imajo Združene države Amerike in Ruska federacija načrt na treh ravneh. Prva točka je premirje, druga so volitve v Ukrajini in zadnja sklenitev dokončnega miru.

Zelenskemu ne bo všeč

Amerika in Rusija skupaj načrtujeta nove volitve v Ukrajini, ki bi bile ključne za vzpostavitev premirja. Ukrajini pa to ne bi ustrezalo, saj, kot navajajo, v Rusiji pravih volitev ni in se zato bojijo, da bi na čelo države postavili proruskega človeka. Ameriški vir, ki je seznanjen s pogajanji, pa je pojasnil, da se »o vprašanju volitev razpravlja le neformalno« in da bi »lahko postalo del prihodnjih pogajanj, vendar ne danes«.

Bela hiša se o tem še ni uradno oglasila. Ukrajini tudi po informacijah Rusov in Američanov ideja o volitvah ni všeč, ker je rating predsednika Volodimirja Zelenskega trenutno na minimumu, zaradi česar je njegova zmaga na teh volitvah pod vprašajem.

ZDA in Rusija menijo, da so nove volitve ključni pogoj za uspeh reševanja konflikta. Ta informacija bo zagotovo sprožila polemike, saj v Rusiji ni pravih volitev, medtem ko Ukrajinci zavračajo možnost postavitve proruskega, marionetnega predsednika.

Kot je dejal Zelenski, bi morala biti pogajanja za končanje vojne »poštena«, vključevati pa bi morala tako Ukrajino kot evropske države, vključno s Turčijo.

»Ukrajina, Evropa v širšem smislu - in to vključuje Evropsko unijo, Turčijo in Združeno kraljestvo - bi morala biti vključena v pogovore in razvoj potrebnih varnostnih jamstev z ZDA glede usode našega dela sveta,« je še dejal Zelenski.

»Vladimir Putin razmišlja o izbiri 'marionetnega' predsednika, ker je prepričan, da bi bil kdorkoli drug kot Zelenski bolj fleksibilen in odločen v pogajanjih. Po drugi strani pa je Donald Trump pripravljen sprejeti vsak volilni rezultat, tudi če bo izvoljen proruski človek. Tako Trump kot Putin ne verjameta, da je Volodimir Zelenski lahko ponovno izvoljen,« je razkril vir iz diplomatskih krogov v Riadu.