Razkrili, zakaj je umrl Petar (15), ki ga starši niso peljali k zdravniku

Hrvaško je minulo sredo pretresla smrt 15-letnega Petra, odličnjaka na puljski gimnaziji. Državno tožilstvo je proti njegovima staršema Ines K. (45) in Darka K. (42), ki sta trenutno v zaporu, uvedlo preiskavo zaradi suma povzročitve kaznivega dejanja kršitve otrokovih pravic, katere posledica je smrt.



Tožilstvo navaja, da obstaja utemeljen sum, da sta skozi leto pa vse do 29. septembra, ko je fant preminil, vedela, da je otrok šibkega zdravja, a zanj kljub temu nista poiskala zdravniško pomoč.



Ko je mama 29. septembra poklicala nujno medicinsko pomoč, fantu ni bilo več mogoče pomagati, saj je bil že klinično mrtev. Umrl je zaradi hudega zdravstvenega stanja in nepravočasnega zdravljenja, navedbe tožilstva povzema Glas Istre.



Iz neuradnih, a zanesljivih virov, Glas Istre navaja, da je pri fantu nastopila diabetična ketoacidoza, oziroma akutna, smrtno nevaren zaplet sladkorne bolezni zaradi pomanjkanja inzulina v organizmu.



Značilni simptomi ketoacidoze, ki se razvijajo postopno, so suha koža, vidne sluznice, slabost, bruhanje, bolečine v trebuh, hitro in globoko dihanje, splošna slabost in motnje zavesti. Vse te simptome je ime Petar dneve pred smrtjo.



Razen tega, da starša, kot je neuradno izvedel portal Glas Istre, zanikata odgovornost za sinovo smrt, je neverjetno in šokantno, da nihče drug ni opazil, da je življenje fanta že nekaj časa ugašalo. Zdravniki, ki so se odzvali na nujni klic, in dežurni v bolnišnici, pravijo, da so bili zgroženi nad dečkovim zdravstvenim stanjem.



To je še posebej tragično zaradi dejstva, da je 15-letnik do dneva ali dveh pred smrtjo obiskoval šolo, pri tem pa nihče ni opazil, da z njim nekaj ni v redu. Starši očitni niso resno vzeli Petrovih simptomov, ampak so ga, kot pišejo nekateri mediji, »zdravili« s čajem.



Peter ni bil njun edini otrok. Imata še tri otroke, medtem ko se je peti otrok, 11-letnik, utopil avgusta leta 2019 na jezeru Čingi-Lingi v hrvaški občini Molve. Deček se je utopil, ko je bil na kopanju z mamo, brati in sestrami. Ta tragedija se uradno vodi kot nesrečne okoliščine, proti staršema pa se nikoli ni vodil postopek.



Starša z otroki živita v neki verski skupnosti v Šikićih blizu Pulja. Če ju bo sodišče spoznalo za kriva smrti sina, jima grozi do 15 let zapora.



