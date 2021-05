Razkrili še en "non-paper" o reševanju meja na Balkanu

Avtonomno okrožje Severno Kosovo



Normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom

FOTO: Hazir Reka Reuters Pictures

V zvezi z rešitvijo kosovskega vprašanja se je v teh dneh na albanskem portalu Albanian post pojavil še en t. i. non-paper. Šlo naj bi za francosko-nemško pobudo, ki predvideva avtonomijo severnega Kosova in pričakovanje, da se bo dialog med Beogradom in Prištino končal s pravno zavezujočim sporazumom.Besedilo predvideva, da bi obe strani morali sprejeti ukrepe za spremembe ustave in zakonodaje, ki bi omogočili izvajanje pravno zavezujočega sporazuma. Non paper predvideva avtonomijo severa Kosova z razširjeno samoupravo in lastnimi institucijami. Obenem predvideva ustanovitev zveze srbskih občin, ki bi imela polne pristojnosti na področju ekonomskega razvoja, izobraževanja, zdravstva in urbanizma, ter privilegiran status srbske pravoslavne cerkve.Avtonomno okrožje Severno Kosovo bi bilo zasnovano kot samostojna upravna enota regionalne samouprave s pravico do sprejemanja zakonodaje v regionalnem gospodarstvu, financah, infrastrukturi, kulturi, izobraževanju, zdravstvu, socialni zaščiti, pravosodju in evropskem sodelovanju, skladno s kosovskimi zakoni in ustavo.Predvideno je tudi oblikovanje ekonomske cone kot spodbude za gospodarski razvoj na obeh straneh meje »na podlagi koncepta evropske regije«, ki bi obsegala območje od Kosovske Mitrovice do Novega Pazarja.Srbija naj bi še naprej spoštovala »status quo«, ko gre za dosednja mednarodna priznanja Kosova, Priština pa naj ne bi uvajala morebitnih trgovinskih omejitev v odnosu do Beograda.Dokument med drugim še navaja, da je pobuda usmerjena v »normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom«, ki bo temeljila na mandatu Generalne skupščine Združenih narodov.Podoben dokument, ki naj bi ga pripravili Nemčija in Francija, je sicer pred približno mesecem dni objavil kosovski časnik Koha, a je nemški veleposlanik v Prištini Jörn Rode tedaj novico označil za lažno.