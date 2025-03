Razkrili navade kupcev, ki najbolj jezijo prodajalce: »Bolje, da kradejo, kot da počnejo to«

Katere so navade kupcev, ki spravljajo ob živce delavce v trgovinah? Strokovnjaki so našteli nekatere najbolj razvpite, ki delajo sive lase trgovcem.

»Če ne blokirate ljudi na pločniku ali na avtocesti, tega ne počnite v supermarketu s svojim vozičkom,« ugotavlja Nick Leighton, ameriški strokovnjak za bonton in voditelj podcasta Were You Raised by Wolves?

Če napačno postavite zamrznjene izdelke, naredite slabše kot če bi jih ukradli – pokvarili se bodo in popolnoma dobro hrano bodo morali zavreči.

»Ne blokirajte prehodov, nenadoma ustavljajte ali nenadoma spreminjajte smeri. Upoštevajte "prometna pravila" in se držite desne,« pa dodaja Diane Gottsman, avtorica knjige Modern Etiquette for a Better Life, ki opominja, da v trgovini nikoli ne odpiramo embalaže, da bi jo povohali, okusili ali preverili, kaj je notri.

Opozarja tudi, da vsakdo drugače dojema osebni prostor, zato ni prav, da nekomu dihamo za vrat, medtem ko čakamo v vrsti – prav tako ni vljudno potiskati tuje vozičke.

Na seznamu stvari, ki najbolj jezijo prodajalce, je puščanje izdelkov na napačnih mestih, zlasti ko gre za zamrznjeno hrano, kot sta sladoled ali zelenjava. Član foruma Sweetshart pa piše, da ga spravlja ob pamet, ko ljudje pustijo stvari na blagajni in nato gredo po nekaj, kar so pozabili, ter pustijo druge čakati.