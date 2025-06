Razkosali najstarejši parmezan! Ne boste verjeli, koliko let se je staral

Kar 27 let in tri mesece je 36-kilogramski kolut parmezana zorel v kontroliranih pogojih sirarne v Povigliu, mestecu v bližini Parme na severu italijanske regije Emilija - Romanja. Romano Camorani je zanj skrbel kot za otroka, pravi; sir se je staral šest let dlje kot prejšnji rekorder in je tako postal najstarejši parmigiano reggiano.

»Aroma in okus sta onkraj tega sveta,« je dejal Camorani in pojasnil, da je ljubeče skrbel za kolut, čeprav se s proizvodnjo sira ne ukvarja več. Parmezan, vreden naj bi bil več kot 20.000 evrov, ​​so razrezali in poskusili (še vedno je užiten), je pa to eden od zadnjih iz leta 1998, ki sta ga Romano in Silvia Camorani izdelala v svoji sirarni.

Sir parmigiano reggiano je leta 1996 pridobil status zaščitene označbe porekla. V skladu s temi pravili mora biti parmigiano reggiano – edini sir, ki se v Evropi lahko imenuje parmezan – proizveden le v italijanskih provincah Reggio Emilia, Parma in Modena, pa tudi v delih Mantove in Bologne. Običajno potrebuje od 12 do 36 mesecev, da dozori, izjemoma ga starajo dlje, piše The Guardian.

Sir parmigiano reggiano je leta 1996 pridobil status zaščitene označbe porekla. FOTO: GETTY IMAGES

Nicola Bertinelli, predsednik Konzorcija Parmigiano Reggiano, ki nadzoruje proizvodnjo tega sira in potrjuje avtentičnost, je razrez Camoranijevega koluta opisal kot »izjemen trenutek«. »Dokazuje, kako lahko ta izdelek sčasoma ostane neverjeten brez uporabe konzervansov,« je dejal in še: »To je pristni dragulj narave.«

Poleg prave kombinacije sestavin (mimogrede: krave, katerih mleko se uporablja za izdelavo, jedo le travo s pašnika ali seno, ne pa tudi koruzne silaže) gre zasluga za dolgoživost koluta ljubeči skrbi, kot bi šlo za otroka, verjame Camorani. »Mislim, da bi lahko zdržal tudi 30 let.« Zdaj se mora odločiti, kaj bo z njim. Prejšnji rekordni parmezan so prodali na dražbi v dobrodelne namene. »Nekateri so mi svetovali, da bi ga moral ponuditi na japonskem tržišču,« je dejal. »Ampak želim, da ostane lokalno.«