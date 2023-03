Raziskava pokazala: všeč zvezdnikom, turisti pa ga ne marajo

Mnenja na tripadvisorju in googlu pa tudi priljubljenost na tiktoku so bili vir, po katerem je skupina raziskovalcev iz podjetja Stasher ocenila 99 svetovnih znamenitosti in jih uvrstila na lestvico. Upoštevali so še kakovost lokalnih namestitev, oddaljenost od najbližjega mednarodnega letališča in varnost turistov.

887-milijonkrat je bil na tiktoku objavljen madžarski parlament.

Na podlagi objav je posamezna znamenitost dobila od 0 do 10 točk. Najmanj jih je zbral hollywoodski Pločnik slavnih, ki se je tako uvrstil na zadnje, 99. mesto, na lestvici ni niti ene slovenske.

Na prvo mesto se je nepričakovano zavihtel madžarski parlament v Budimpešti. Drugo je zasedel pariški Disneyland, islandska Modra laguna tretje, Plaza de Espana v Sevilji se je uvrstila na četrto mesto.

Madžarski parlament je dobil 7,34 točke od 10, raziskovalci pa poudarjajo, da je 93,4 odstotka komentatorjev znamenitost ocenilo z zelo dobro ali odlično. Turistični biser Budimpešte je bil na tiktoku objavljen 887-milijonkrat. Drugouvrščeni pariški Disneyland ima 7,17 točke, na tiktoku pa je najbolj popularna znamenitost s 7,9 milijarde ogledov.

Popularen je tudi na googlu, kjer dosega 4,5 točke od petih med 262.000 objavami. Islandska Modra laguna je v raziskavi dobila 7,15 točke. Na tiktoku je imela 317,5 milijona ogledov. Je pa prejela največ točk za kakovost namestitev, ki so ji spletni uporabniki googla namenili 9,2 od 10 točk. Splošna ocena na googlu je 4,6 od 5, podalo pa jo je 25.000 uporabnikov.

Nesporni zmagovalec FOTO: Vitalyedush/Getty Images

In katere znamenitosti so se še uvrstile med 10 najboljših? Na petem mestu je kamboški Angkor Vat, sledijo bazilika sv. Petra v Italiji, El Ateneo v Grand Splendidu v Argentini, Akropola v Atenah, Novozelandski muzej v Wellingtonu in kip Kristusa Odrešenika v Riu de Janeiru. Zanimivo je, da so se naravne znamenitosti razen redkih izjem uvrstile slabše kot kulturne; Matterhorn je denimo pristal šele na 63. mestu.